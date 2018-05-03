Силовики продолжают обстрелы ДФС, несмотря на гарантии, заявил Лукашевич

Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

"Несмотря на гарантии безопасности продолжились обстрелы Донецкой фильтровальной станции. 28 апреля наблюдатели СММ зафиксировали пять взрывов ракет РСЗО в районе Ясиноватой, из-за которых патрулирование СММ и запланированная ротация рабочих ДФС были на сутки приостановлены. Эта грубая провокация со стороны ВСУ поставила под угрозу жизнь наблюдателей, рабочих, а также бесперебойную работу станции, обеспечивающей водой более полмиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Это наиболее яркий пример препятствий работе СММ, на фоне которого другие эпизоды меркнут", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он поприветствовал смелость и самоотверженность наблюдателей СММ, продолживших работу по патрулированию ДФС, а также оказавших содействие проведению ремонтных работ на других участках линии соприкосновения.

"Это реальная помощь населению Донбасса, которую оказывает СММ. Она видна и понятна для местных жителей", — отметил постпред.