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Силовики продолжают обстрелы ДФС, несмотря на гарантии, заявил Лукашевич
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Силовики продолжают обстрелы ДФС, несмотря на гарантии, заявил Лукашевич 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы Донецкой фильтровальной станции (ДФС), несмотря на гарантии безопасности, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.
"Несмотря на гарантии безопасности продолжились обстрелы Донецкой фильтровальной станции. 28 апреля наблюдатели СММ зафиксировали пять взрывов ракет РСЗО в районе Ясиноватой, из-за которых патрулирование СММ и запланированная ротация рабочих ДФС были на сутки приостановлены. Эта грубая провокация со стороны ВСУ поставила под угрозу жизнь наблюдателей, рабочих, а также бесперебойную работу станции, обеспечивающей водой более полмиллиона человек по обе стороны линии соприкосновения. Это наиболее яркий пример препятствий работе СММ, на фоне которого другие эпизоды меркнут", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он поприветствовал смелость и самоотверженность наблюдателей СММ, продолживших работу по патрулированию ДФС, а также оказавших содействие проведению ремонтных работ на других участках линии соприкосновения.
"Это реальная помощь населению Донбасса, которую оказывает СММ. Она видна и понятна для местных жителей", — отметил постпред.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта в Донбассе она неоднократно подвергалась обстрелам.
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