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Киев провоцирует напряженность в Донбассе
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Киев провоцирует напряженность в Донбассе, заявил Лукашевич 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики провоцируют напряженность в Донбассе, наращивают обстрелы жилых районов, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Наблюдаем эскалацию напряженности в Донбассе. Киевские силовики наращивают обстрелы жилых районов, гражданской инфраструктуры. Открывают огонь не только в темное время суток, но уже и днем. Применяются танки, минометы, гранатометы", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он подчеркнул, что Киев не соблюдает режим прекращения огня ни на одном из участков отведения сил, при этом ВСУ игнорируют готовность ополченцев к отводу сил в Станице Луганской.
"Киев провоцирует напряженность в Донбассе, наращивает силы. СММ подтверждает занятие силовиками района разведения Золотое, где зафиксированы военные позиции ВСУ, бункеры, блиндажи, траншеи, минные поля, вооруженные солдаты и военная техника", — добавил постпред.
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