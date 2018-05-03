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В Белой Церкви загорелись склады
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В Белой Церкви загорелись склады с резинотехническими изделиями 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Белой Церкви Киевской области загорелись склады с резинотехническими изделиями, на место выехали пожарные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Викторию Рубан.
"Там (в Белой Церкви — ред.) пожар… горят склады с резинотехническими изделиями", — сообщила Рубан.
Она уточнила, что площадь пожара пока не известна, так как пожарные на место только выехали.
Ранее на Украине полиция закрыла въезд в город Балаклея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов. По данным генштаба ВС Украины, пожар начался из-за возгорания сухой травы.
Местные власти не проводят эвакуацию, однако в случае необходимости такие меры будут предприняты.
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