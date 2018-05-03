Лукашевич обратил внимание ОБСЕ на препятствия Киева работе иностранных СМИ

"Про свободу СМИ на Украине сказано достаточно. Последние примеры, на которые обращаем внимание председательства и Представителя по свободе СМИ: 1 мая в киевском аэропорту «Борисполь» был задержан итальянский журналист Джорджо Бьянки, намеревавшийся посетить траурные мероприятия в Одессе. В тот день украинские пограничники не пропустили в страну еще одного журналиста — репортера пражского Интернет-издания «Parlamentni Listy» Яна Рыхетского. Ему запрещен въезд до 2020 года", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.