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Лукашевич обратил внимание ОБСЕ на препятствия Киева работе иностранных СМИ
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Лукашевич обратил внимание ОБСЕ на препятствия Киева работе иностранных СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг обратил внимание организации на препятствия Украины работе иностранных журналистов.
"Про свободу СМИ на Украине сказано достаточно. Последние примеры, на которые обращаем внимание председательства и Представителя по свободе СМИ: 1 мая в киевском аэропорту «Борисполь» был задержан итальянский журналист Джорджо Бьянки, намеревавшийся посетить траурные мероприятия в Одессе. В тот день украинские пограничники не пропустили в страну еще одного журналиста — репортера пражского Интернет-издания «Parlamentni Listy» Яна Рыхетского. Ему запрещен въезд до 2020 года", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
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