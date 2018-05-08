Омбудсмен Украины призвала соблюдать закон в ходе празднования Дня Победы

Ранее киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения «Организация украинских националистов»*, которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции «Бессмертный полк». Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.

"В страшные годы войны украинские ветераны боролись за право каждого из нас на жизнь и свободу. Мы должны уважать их подвиг и… право каждого иметь свои памятные даты. Призываю всех быть толерантными друг к другу, воспринимать без агрессии мысли и убеждения, которые отличаются от собственных, и быть терпимым", — приводит во вторник слова Денисовой пресс-служба омбудсмена.

Она также призвала всех участников торжественных мероприятий придерживаться законности. Денисова выразила надежду, что и правоохранители будут действовать в рамках закона в случае выявления каких-либо правонарушений.

На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

С 2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».