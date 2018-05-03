Украина создаст антикоррупционный суд к 2019 году

Москва , 3 мая — «Вести. Экономика». Новый коррупционный суд Украины , создание которого является ключевым условием, поставленным западными спонсорами страны, должен начать работу в начале следующего года, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко

Хотя медленный прогресс в борьбе с коррупцией стал препятствием для усилий Украины по выполнению требований в отношении долгосрочного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ), Луценко сказал, что он ожидает, что окончательный закон о создании антикоррупционного суда будет принят до летнего перерыва парламента.

Парламент одобрил законопроект о создании антикоррупционного суда в марте.

"Через шесть или восемь месяцев можно будет увидеть первые разбирательства", — сказал Луценко.

Сторонники реформ и западные союзники Украины выдвинули требование о создании независимого суда для рассмотрения дел о коррупции, заявив, что это важно для усилий бывшей советской республики по закреплению верховенства закона и уменьшению уровня коррупции.