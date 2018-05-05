Киев: На разгон «Бессмертного полка» бросят дивизию СС

Украинские националисты намерены 9 мая провести акцию «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС, которая должна стать противовесом «Бессмертному полку». Об этом в своем аккаунте в Facebook. сообщил лидер организации «Братство»* Дмитрий Корчинский

«В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга «Бессмертный полк», мы инициируем акцию «Бессмертная дивизия». 8 и 9 мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии «Галичина» мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», — написал он.

При этом глава киевской полиции Андрей Крищенко в интервью украинским СМИ заявил, что пока подана заявка только на «Бессмертный полк», в которой указано, что в акции планируют принять участи до трех тысяч человек.

«Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два», — сказал он.

Напомним, что украинские националисты не первый год пытаются организовать провокации на День Победы. В 2016-м году каратель одного из нацистских батальонов, активист «Белого молота» Виталий Регор во время марша «Бессмертный полк» на Аллее Славы в Киеве сорвал с молодой женщины с ребенком георгиевскую ленточку и публично издевался над ними.

В прошлом году Акция «Бессмертный полк» в Киеве собрала около трех тысяч участников. Во время шествия националисты пытались помешать и бросали дымовые шашки в колонны демонстрантов. В итоге около 20 радикалов были задержаны полицией. Столкновения между экстремистами и участниками памятных акций были отмечены во многих городах Украины

9 мая на Украине пока остается праздником, называемым «днем победы над нацизмом во Второй мировой войне». Ранее Институт национальной памяти Украины предложил отменить выходной 9 мая, а государственным праздником объявить 8 мая в знак солидарности с европейскими странами, которые в этот день отмечают капитуляцию нацистской Германии

Цель заявления Корчинского, по мнению руководителя Союза политзаключенных и политэмигрантов Украины Ларисы Шеслер — запугать предстоящими столкновениями мирных граждан, которые собираются принять участие в акции «Бессмертный полк».

— В Киеве немало радикальных отморозков, которые ненавидят общую историю, символы Великой Победы. Эти отморозки на самом деле поддерживаются нынешней властью Украины, которая запретила георгиевскую ленточку, флаг Победы, переименовывает площади и улицы, названные в честь советских полководцев.

Но каждый год 9 Мая становится доказательством того, что даже при власти потомков бандеровцев народ стремится сохранить память и историю. Мирный марш «Бессмертного полка» в Киеве каждый год выглядит проявлением героизма, когда при попустительстве полиции люди с портретами героев Великой Отечественной идут под улюлюканье и скандирование лозунгов, прославляющих Бандеру и Шухевича.

«СП»: — СС — это признанная всем миром преступная организация. Дадут ли киевские власти разрешение на проведение такой акции?

— Преступная фашистская дивизия СС «Галичина» вовсе не является таковой в глазах нынешней киевской власти. Уже давным-давно из названия дивизии стыдливо выпала часть «СС», и теперь во всех измышлениях Вятровича и прочих украинских псевдо-историков она называется просто «Украинская дивизия Галиция».

Совсем недавно во Львове прошел марш в честь 75-летия создания этой гитлеровской дивизии, и никто из власти киевской или местной не посмел возразить против мероприятия, организованного националистами.

«СП»: — Украинские власти не боятся испортить имидж на Западе подобными вещами? Или им все равно?

— Абстрактные западные гуманисты или антифашисты могут, по мнению нынешней власти, давать какие угодно оценки ее действиям. Настоящими хозяевами являются ее спонсоры, вот их осуждения или окрика киевская власть боится. А для спонсоров и кураторов, которые сидят на Западе, главным врагом является не украинский фашизм, а Россия , поэтому они закрывают глаза на «мелкие шалости» с бандеровскими флагами и нацистскими призывами. Правда, иногда бандеровцы зарываются, и позволяют себе выпады в сторону выходцев из Земли обетованной, вот тогда они получают заслуженный пинок.

На днях предводитель «Правого сектора» * в Одессе позволила в выступлении на митинге назвать в числе главных врагов украинского народа евреев, которых она к тому же неполиткорректно назвала привычным для бандеровцев словом. Так на следующий день она уже открещивалась и извинялась за свои речи, поскольку реакция могла не заставить себя долго ждать. Это же «москаляку на гиляку!» можно совершенно безнаказанно скандировать.

Пещерный антисемитизм, присущий идеологии украинского национализма, заставил 57 американских конгрессменов выступить против героизации фашистских коллаборантов.

Однако все эти периодические пощечины происходят только для того, чтобы держать в узде своих марионеток, напоминая им их уязвимые места. Украинский национализм был сохранен в пробирках институтов Канады США , вскормлен на западные гранты, и превращен в инструмент разрушения единства русского народа, и рассчитывать, что хозяева будут его уничтожать — бессмысленная утопия.

«СП»: — Как думаете, будут провокации, попытки нападения на участников «Бессмертного полка»?

— Конечно, будут провокации, будут нападения, будет запугивание. Потомки побежденных пытаются отыграться на потомках победителей. К сожалению, украинская власть сегодня — это идейные потомки полицаев, бандеровцев, ОУНовцев* и прочих фашистов, которых разбили наши деды. Совершено естественно, что они стремятся, чтобы с каждым годом уменьшалось число людей, ассоциирующих себя с победителями в Великой Отечественной Войне.

«СП»: — Сообщается, что в шествии «Бессмертного полка» должно принять участие до 3 тысяч человек. Много ли это для Киева? Больше или меньше, чем было в предыдущие годы?

— Участие в акции «Бессмертный полк» стало одним из очень немногих легальных возможностей выразить свое неприятие идеологии бандеровщины. Именно поэтому более десяти тысяч людей приняло участие в этой акции в Киеве в прошлом году. Угрозы и нападения заставили оставить дома детей и слабых стариков, но никакие провокации не смогли остановить этот марш в Киеве. Думаю, что и в этом году не меньше киевлян выйдет с портретами героев Великой Отечественной на эту акцию.

— Четыре года в стране преследуются те, кто не изменил памяти предков и вынужден проявлять личное мужество, участвуя в акциях наподобие «Бессмертного полка», — напоминает политолог Александр Дудчак

— Потому что теперь участие в естественном для каждого нормального человека событии, каким является «Бессмертный полк», для жителей Украины грозит потерей здоровья. Агрессивные действий различных националистических группировок, нападающие на участников шествия, не только не пресекаются властями, но и фактически поощряются. В этом году численность участников ожидается не меньшая, чем в прошлом, так что попытки власти превратить весь народ в биомассу без совести, чести и памяти, остаются безуспешными.

«СП»: — Почему эта акция вызывает такую неприязнь у националистов?

— Она им напоминает — кто есть кто. Кто-то считает себя наследником победителей, а кто-то, родившись в семьях таких же участников Великой Отечественной войны, вдруг проникся смердящей идеологией бандеровщины и стал сторонником убийц своих же предков. Вероятно, неприязнь и агрессия — следствие когнитивного диссонанса и гниения души.

«СП»: — Корчинский анонсировал акцию «Бессмертная дивизия», однако никаких заявок властям не поступало. Он серьезно собирается это сделать или это троллинг?

— У этого политического клоуна с куцей совестью вполне хватит «ума» на подобную акцию. Тем более что наказание за такую кощунственную акцию вряд ли последует.

«СП»: — Много ли народу ему дастся собрать на подобную акцию?

— В его акциях принимают участие не альтруисты, но ему удается находить финансирование для своих перфомансов. Вряд ли его массовка будет многочисленной, но, к сожалению, кроме него есть и другие группировки, которым подобная мерзость может быть по вкусу.

«СП»: — Можно ли ожидать, что киевские власти сами попытаются сорвать шествие «Бессмертного полка»?

— Вряд ли они будут это делать открыто. Они и без того делают все возможное для истребления памяти о великих предках-победителях, запрещая символику, извращая исторические факты с помощью системы образования и СМИ.

Достаточно будет бездействия властей по предотвращению нападений на участников «Бессмертного полка».

* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций: деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО , УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры » и «Братства» попали в России под запрет.

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