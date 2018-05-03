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Эксперты Минобороны Украины вылетели в Балаклею
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Эксперты Минобороны Украины вылетели на место пожара в Балаклею 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперативная группа Минобороны и Генштаба вооруженных сил Украины вылетела на место пожара на бывшем складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области для выяснения обстоятельств, заявила в четверг пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее во время работ по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлого пожара, произошло возгорание сухой травы. Минобороны на данный момент насчитало 40 разрывов боеприпасов на месте пожара.
"Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа министерства обороны и генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.
Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
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