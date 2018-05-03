Эксперты Минобороны Украины вылетели в Балаклею

Эксперты Минобороны Украины вылетели на место пожара в Балаклею

Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее во время работ по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлого пожара, произошло возгорание сухой травы. Минобороны на данный момент насчитало 40 разрывов боеприпасов на месте пожара.

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа министерства обороны и генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.