Саакашвили возвращается на улицы Киева

Михаил Саакашвили , силой депортированный из Украины , осел в Нидерландах , но его дело, а точнее подогревающая градус протеста против властей партия «Рух нових сил», по-прежнему действует в Киеве.

Без своего эпатажного лидера активисты пытались организовать акции за отставку президента Петра Порошенко , но они получались «не громкими» и малолюдными, а сам Порошенко презрительно окрестил членов партии «гоп-компанией». Поэтому тон протестным акциям в Киеве начали задавать националисты — претендующий на роль ведущей силы ультраправого толка «Национальный корпус» Андрея Билецкого , «Свобода» Олега Тягнибока и «Правый сектор» (запрещён в РФ Андрея Тарасенко . Они стали маршировать как с обезличенными лозунгами («Против олигархов у власти»), так и с адресованными лично президенту Порошенко («Чемодан — вокзал — Мальдивы »).

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko

Однако в ближайшее время майданные оппозиционеры из «Рух нових сил» планируют проведение новых массовых акций в Киеве с лозунгом про импичмент Порошенко. По всей видимости, цель акции также связана с этой темой: по заявлениям членов партии, они хотят организовать народное давление на парламентариев, чтобы собрать подписи за начало процедуры импичмента. Соответствующий документ (проект закона № 7248 «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий») давно зарегистрирован в Верховной Раде членом совета «Рух нових сил», внефракционным нардепом Юрием Деревянко , но так и не попал в повестку дня депутатов.

«Наше задание — до 15 мая собрать эти голоса. Призываем всех приезжать в общественные приемные народных депутатов, говорить с их друзьями, родными, звонить им и обращаться требованием подписаться под представлением», — цитирует портал «Страна.ua» слова одного из членов совета партии Ольгу Галабала, отмечая, что в представлении Деревянко зафиксированы конкретные претензии к Порошенко. Среди них: якобы получение выгоды от схемы «Роттердам+», суть которой в формировании цены на каменный уголь с учетом его стоимости на бирже в Роттердаме и затрат на перевозку в место назначения, подозрения в коррупционной сделке на основании вроде как убедительных доказательств беглого депутата Александра Онищенко и др.

Украинские эксперты скептически относятся к возможности сбора многотысячного митинга партией Саакашвили, но при этом допускают хитрый ход со стороны «Рух нових сил». Привлечение в одно место и в одно время разных политических сил для создания массовки стало уже стандартной практикой организации массовых мероприятий на всем постсоветском пространстве. 15 мая в регионах, а 17-го — в Киеве планируется масштабная акция в поддержку нового закона «Нет! Выборам по закону Януковича». В мероприятии планируют принять участие различные партии, среди которых: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового, «Демократический альянс» Василия Гацько и Светланы Залищук , «Народный контроль» Дмитрия Добродомова , «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко , «Свобода», «Нацкорпус», а также партия «Хвыля» и движение «Автомайдан».

Суть закона — заменить существующую избирательную систему, предусматривающую проведение выборов по закрытым партийным спискам и мажоритарке, на ту, которая отменит мажоритарку, введет открытые списки, уменьшит избирательный проходной барьер и ограничит телерекламу. Такой механизм выборов в Раду предусматривает проект избирательного кодекса (№ 3112-1), который уже прошел первое чтение и который, по слухам, пользуется поддержкой у стран Запада. В этом смысле протесты могут получить дополнительную поддержку и набрать силу перед традиционной на Украине протестной осенью.

Руслан Бортник , директор украинского Института анализа и менеджмента политики:

Это, без сомнений, пиар-ход, попытка остаться в информационном поле и продемонстрировать, что партия жива. Конечно, он связан с началом избирательной кампании, поскольку партия собирается бороться за парламентские места в 2019 году. Кроме того, марш — это элемент давления на президента Украины. Понятно, что достигнуть импичмента невозможно, но под «крики» Порошенко избираться будет намного сложнее.

Я не исключаю, что Саакашвили попытается вернуться в Киев, чтобы поднять рейтинг партии. Сейчас он низкий — на уровне 1,5-2%. Поэтому все зависит от работы лидера партии: если он сможет достучаться до избирателя, то она, партия, вполне может достичь барьерного процента и занять место в парламенте. Если же партия будет действовать в прежнем ритме, то у нее ничего не получится.