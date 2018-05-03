Восемь граждан Молдавии осуждены за участие в конфликте в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов

Восемь граждан Молдавии приговорены к тюремному заключению за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе пророссийских отрядов сепаратистов. Молдавские власти объявили еще 25 граждан в международный розыск по аналогичным обвинениям, передает агентство Reuters

Генеральный прокурор страны Эдуард Харунжин, выступая 3 мая в парламенте, сообщил о том, что молдаване, которые работают в России , подвергаются риску быть вовлеченными в украинский конфликт.

"Когда наши братья, отцы и мужья уезжают работать в восточные страны, их рекрутируют для участия в вооруженных конфликтах. Иногда они там и погибают, иногда они возвращаются домой. Но их руки в крови", — подчеркнул Харунжин.

Летом прошлого года гражданин Великобритании Бен Стимсон, воевавший в Донбассе на стороне сепаратистов из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР),

был приговорен

британский судом в Манчестере к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

Это первый случай, когда британский суд признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе. Тогда судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

В минувший понедельник, 30 мая, президент Украины Петр Порошенко официально

объявил

о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил (ООС). Командование переходит к руководству Вооруженных сил Украины.

Порошенко добавил, что освобождение Донбасса будет осуществлено «политико-дипломатическим путем на основе минских соглашений». Предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса смена формата силовой операции в регионе была анонсирована еще в середине апреля.