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МОН Украины предлагает населению купить обучение на русском языке
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МОН Украины предлагает населению купить обучение на русском языке 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Ведомство вынесло на общественное обсуждение законопроект «О полном общем среднем образовании», в котором прописаны новые механизмы формирования языковой среды.
Документ предлагает введение квот для преподавания в школах на языках национальных меньшинств. В начальной школе преподавание на родном языке займёт до 80% времени, а в старших классах носители одного из 23 официальных языков Европейского союза смогут рассчитывать на изучение до 40% дисциплин не на государственном языке, а остальные, включая русскоязычное население, — только не более 20%.
В то же время министерство рассматривает возможность предоставления частным школам, работающим на платной основе, права самостоятельно выбирать язык учебного процесса. Однако это не освобождает учреждения от требования обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами.
«Неспособность поддерживать изучение культуры и языка нацменьшинств — признак слабости и отсталости государства, как в экономическом, так и моральном плане. Мало того, что право обучения на родном языке входит в базовые права человека, утверждённые ООН. Так ещё, внося такой закон, они открытым текстом признают, что не хотят защищать украинский язык, а хотят попросту изжить русский!» — написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Сергей Ларин.
По данным Министерства образования и науки Украины, по всей стране работают 622 русскоязычных школы, где обучаются 7% от общего количества учеников. Большинство таких заведений расположено в восточных и южных регионах, например, в Харьковской и Одесской областях насчитывается по 107 школ, в Днепропетровской и Донецкой областях — по 100, в Запорожской области — 81, в Луганской — 53. Зато в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской и Хмельницкой областях нет ни одной русскоязычной школы.
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