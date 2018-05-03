МОН Украины предлагает населению купить обучение на русском языке

Ведомство вынесло на общественное обсуждение законопроект «О полном общем среднем образовании», в котором прописаны новые механизмы формирования языковой среды.

Документ предлагает введение квот для преподавания в школах на языках национальных меньшинств. В начальной школе преподавание на родном языке займёт до 80% времени, а в старших классах носители одного из 23 официальных языков Европейского союза смогут рассчитывать на изучение до 40% дисциплин не на государственном языке, а остальные, включая русскоязычное население, — только не более 20%.

В то же время министерство рассматривает возможность предоставления частным школам, работающим на платной основе, права самостоятельно выбирать язык учебного процесса. Однако это не освобождает учреждения от требования обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами.

«Неспособность поддерживать изучение культуры и языка нацменьшинств — признак слабости и отсталости государства, как в экономическом, так и моральном плане. Мало того, что право обучения на родном языке входит в базовые права человека, утверждённые ООН . Так ещё, внося такой закон, они открытым текстом признают, что не хотят защищать украинский язык, а хотят попросту изжить русский!» — написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Сергей Ларин

По данным Министерства образования и науки Украины, по всей стране работают 622 русскоязычных школы, где обучаются 7% от общего количества учеников. Большинство таких заведений расположено в восточных и южных регионах, например, в Харьковской и Одесской областях насчитывается по 107 школ, в Днепропетровской и Донецкой областях — по 100, в Запорожской области — 81, в Луганской — 53. Зато в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской и Хмельницкой областях нет ни одной русскоязычной школы.