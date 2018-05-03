Мнение националистов: Убийства одесситов 2 мая — это победа

По их мнению, 2 мая 2014 года — дата установления украинского порядка на юге Украины

«Нужно донести до людей, что это не трагедия. Мы спасли юг Украины, это не день печали, а день победы», — считает представитель радикалов.

2 мая 2014 года произошли столкновения между активистами «евромайдана» и сторонниками «антимайдана». В результате последние оказались заблокированы в здании Дома профсоюзов, которое было подожжено.

Погибло 48 человек, несколько сотен получили ранения.

С 2014 года длится слушание уголовного дела, виновные до сих пор не наказаны.