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Мнение националистов: Убийства одесситов 2 мая — это победа
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Мнение националистов: Убийства одесситов 2 мая — это победа 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
По их мнению, 2 мая 2014 года — дата установления украинского порядка на юге Украины.
«Нужно донести до людей, что это не трагедия. Мы спасли юг Украины, это не день печали, а день победы», — считает представитель радикалов.
2 мая 2014 года произошли столкновения между активистами «евромайдана» и сторонниками «антимайдана». В результате последние оказались заблокированы в здании Дома профсоюзов, которое было подожжено.
Погибло 48 человек, несколько сотен получили ранения.
С 2014 года длится слушание уголовного дела, виновные до сих пор не наказаны.
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