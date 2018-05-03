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Порошенко решил поселить у себя дома болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов
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Порошенко решил поселить у себя дома болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: RT на русском
Президент Украины Петр Порошенко намерен разместить у себя дома ряд болельщиков, приехавших в Киев на финал Лиги чемпионов, поскольку гостиницы в городе заполнены. Об этом Порошенко заявил во время встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом. Трансляция велась в Facebook президента Украины.
«Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома», — сказал Порошенко.
При этом президент отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, его страна серьезно подошла к подготовке к этому футбольному матчу.
Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая на стадионе «Олимпийский».
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