Порошенко решил поселить у себя дома болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов

Президент Украины Петр Порошенко намерен разместить у себя дома ряд болельщиков, приехавших в Киев на финал Лиги чемпионов, поскольку гостиницы в городе заполнены. Об этом Порошенко заявил во время встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом. Трансляция велась в Facebook президента Украины.

«Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома», — сказал Порошенко.

При этом президент отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, его страна серьезно подошла к подготовке к этому футбольному матчу.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая на стадионе «Олимпийский».