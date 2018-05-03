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Порошенко обещал разместить у себя болельщиков, приехавших на финал ЛЧ
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Порошенко обещал разместить у себя болельщиков, приехавших на финал ЛЧ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении разместить у себя дома ряд болельщиков, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов, поскольку гостиницы в городе заполнены.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе «Олимпийский», на стадионе «Динамо» имени Лобановского 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.
"Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома", — сказал Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом. Их встреча транслировалась в прямом эфире на странице Порошенко в Facebook.
При этом глава государства отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, страна серьезно подошла к подготовке к финалу Лиги чемпионов.
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