Может, хватить молчать? Кремль должен ответить на украинские санкции

Киев начал очередной раунд провокаций в отношении России . С каждым разом эти провокации становятся все опаснее — и в этом виновата Москва , которая не хочет на них достойно ответить.

В санкционной войне против России наступил перелом — к ним присоединилась могучая Украина . Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) этой страны заявил не только о продлении уже действующих санкций против российских «физических и юридических лиц, участвующих в агрессии против Украины», но и о включении в список тех лиц, против которых " США ЕС применили соответствующее решение". Чтобы россиянам было уж совсем страшно, СНБО не стал перечислять итоговый перечень фирм, изгнанных с благодатного украинского рынка, а также персон, которым теперь запрещено гулять по Крещатику или иметь активы в надежнейших украинских банках. И даже не указал четких сроков новых ограничений, дав разброс «от трех лет до бессрочно».

В Москве, понятное дело, на такие могучие санкции отреагировали с иронией, указав Киеву на его реальное место в мировой табели о рангах. «Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина даже не музыкант, а подмастерье: пол подмести, нотную страницу перевернуть», — говорит депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . Однако согласиться с этой позицией нельзя.

Проблема не в том, что тот же Бальбек как-то принизил значение Украины — скорее наоборот, он сделал Киеву комплимент. Подмастерье имеет шанс стать мастером, участником оркестра — а Украине в этом уже отказано. Официальные лица ЕС и НАТО заявили, что Незалежной в обеих организациях, символизирующих «коллективный Запад», не будет. Для того, чтобы стать хотя бы подмастерьем, в стране должны проходить внутриполитическая трансформация, деидеологизация и экономические реформы — а ничего этого Порошенко, понятно, делать не хочет и/или не может.

Проблема в том, что такая ироничная, пренебрежительная российская позиция нивелирует опасность нынешних украинских действий, которые — при дальнейшем таком пренебрежении — могут быть чреваты для России серьезными проблемами.

Пиар на России

Мотивы украинских провокаций понятны. Во-первых, стремление каким-то образом подстегнуть санкционную войну части Запада с Россией, ведь эта война стала как-то затухать (Европа все больше и больше понимает, что санкции несут лишь вред ей самой, и все меньше и меньше склонна поддерживать американцев в этом вопросе). Во-вторых, Порошенко уже активно ведет предвыборную кампанию накануне парламентских и президентских выборов в стране (которые назначены на 2019 год, однако вполне могут пройти и досрочно).

Всем было понятно, что эта кампания будет проходить на антироссийских лозунгах. И из всех кандидатов президент должен быть в этом вопросе святее Бандеры — ведь у Порошенко большие проблемы с рейтингом. На Украине холодильник нет-нет, да иногда все-таки побеждает телевизор, и население недовольно тем, что со времен «революции гидности» прошло четыре года, а ситуация в стране становится все хуже и хуже. Ни реформ, ни денег, ни стабильности, ни перспектив, ни даже сближения с ЕС (один лишь безвиз бросили в качестве косточки). Дошло до того, что, по данным некоторых соцопросов, Порошенко даже не проходит во второй тур. Именно поэтому президент и демонстрирует активность на всех антироссийских фронтах, начиная с пиратства в Азовском море и заканчивая выходом из институтов СНГ, а также введения санкций.

Проблема в том, что в этой политике президент Украины оторвался от реальности. Всерьез думая (и прежде всего благодаря пассивной российской реакции на предыдущие провокации), что то, что позволено американцу, может быть позволено украинцу, Петр Порошенко с каждой провокацией становится все наглее. Взять, например, захват российского траулера «Норд» — в переводе с дипломатического на русский язык речь идет о теракте против граждан Российской Федерации в нейтральных водах, который Москва оставила без ответа. Переговорный вариант тут будет контрпродуктивен — все прекрасно знают, что на переговоры или сделки с террористами идти нельзя, поскольку эти сделки побуждают украинского террориста (получившего рейтинговые очки за счет унижения «державы-агрессора» на дальнейшие провокации). Пассивность же приведет к тому, что Порошенко может устроить военную провокацию на Донбассе уже в ближайшие месяцы — в расчете на то, что Кремль не рискнет ответить в преддверие Чемпионата мира по футболу. Как не рискнул вмешаться в Майдан в 2014 году, опасаясь сорвать Олимпийские игры в Сочи

Пусть отвечают

Именно поэтому на каждую провокацию Киева Москва должна давать четкий и болезненный ответ. Инцидент с «Нордом» уже должен был привести к денонсации соглашения по совместному пользованию Азовским морем и Керченским проливом, с как минимум дальнейшим задержанием украинских рыболовецких судов в Азовском море, а как максимум ограничению прохода украинских судов через Керченский пролив (который после возвращения Крыма принадлежит России). Санкции против российских компаний должны привести к ответным санкциям против украинских физических и юридических лиц, работающих на территории РФ, а также добровольно-обязательному выводу всего российского бизнеса с украинского рынка.

Ответить надо и на объявленный Порошенко отзыв представителей Украины из координационных органов СНГ. «Украине нечего делать там, где все действия координируются с „страной агрессором“, — пояснил свое решение хозяин Банковой. Москва в этом вопросе должна сказать за украинского президента „б“, если он не может. То есть инициировать выход Украины из всех соглашений, которые были заключены в рамках СНГ — в том числе и экономических. Ведь Украине нечего делать там, где на льготных условиях торгуют с участием „страны-агрессора“.

Противники такой реакции утверждают, что она ударит не только по киевскому режиму, но и по простым украинцам, которые „невиноваты ни в чем“. Но это неверная логика. И не только потому, что Россия должна, прежде всего, думать об интересах своих граждан. А еще и потому, что Петр Порошенко и нынешний состав Рады избирался украинцами, а значит, они должны нести ответственность за свой выбор, а также за действия своего выбора. Если их эти действия не устраивают, если они страдают от российских ответов (а речь должна идти именно об ответах, а не о какой-то наступательной политике на украинский режим, способной как раз сплотить население этой страны), то пусть выходят на улицы. А еще лучше, пусть приходят в 2019 году на избирательные участки и делают правильный выбор.

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