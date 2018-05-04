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В Госдепартаменте не комментируют прекращение Киевом расследования в отношении Манафорта
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В Госдепартаменте не комментируют прекращение Киевом расследования в отношении Манафорта 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в четверг на брифинге на стала давать комментариев насчет возможной связи прекращения на Украине разбирательства по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и поставками Киеву американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
"Что касается расследования спецпрокурора [Роберта Мюллера], то у меня нет ничего по этой теме, — сказала она. — Я не могу комментировать что-либо, касающееся расследования. Обратитесь в Белый дом".
Науэрт при этом заверила, что представители администрации США регулярно при контактах с киевскими властями выражают обеспокоенность положением дел на Украине, в частности, в связи с коррупцией.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Киев прекратил сотрудничество с Мюллером в рамках процесса по Манафорту, это было связано с поставками Javelin.
Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого расследования, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется «сговор против США», «отмывание» денег и совершение ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов».
Манафорт вошел в состав штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Он своей вины не признает. Суд по его делу должен начаться 17 сентября.
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