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Луценко заявил, что предложит ФБР совместное расследование по Манафорту
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Луценко заявил, что предложит ФБР совместное расследование по Манафорту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен предложить ФБР совместное расследование в отношении экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в незарегистрированной работе лоббистом и уклонении от налогов.
"У меня будут переговоры с представителями ФБР, и я поговорю с ними о создании совместной расследовательской группы", — сказал Луценко в интервью Рейтеру.
По его словам, американское бюро осенью сообщило украинский генпрокуратуре о начале собственного расследования и том, что пока не может поделиться информацией с Киевом.
"Все в руках США… Мы не можем закончить наше расследование без их результатов, нам нужна некоторая информация", — сказал Луценко, отвечая на вопрос о возможном прогрессе по связанному с Манафортом делом.
Украинская генеральная прокуратура ранее сообщала, что расследует два уголовных дела, в которых фигурирует Манафорт.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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