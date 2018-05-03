Луценко заявил, что предложит ФБР совместное расследование по Манафорту

"У меня будут переговоры с представителями ФБР, и я поговорю с ними о создании совместной расследовательской группы", — сказал Луценко в интервью Рейтеру.

По его словам, американское бюро осенью сообщило украинский генпрокуратуре о начале собственного расследования и том, что пока не может поделиться информацией с Киевом.

"Все в руках США … Мы не можем закончить наше расследование без их результатов, нам нужна некоторая информация", — сказал Луценко, отвечая на вопрос о возможном прогрессе по связанному с Манафортом делом.

Украинская генеральная прокуратура ранее сообщала, что расследует два уголовных дела, в которых фигурирует Манафорт.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины . Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.