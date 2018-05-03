Кондитер поневоле: Тимошенко посоветовала Порошенко сменить профессию

На своей странице в Facebook Тимошенко опубликовала видеопоздравление с Днем кондитера.

"Учитывая, что сегодня День кондитера, я хочу также поздравить одного очень известного политика с этим славным праздником и напомнить ему, что пора возвращаться в профессию", — заметила экс-премьер.

В своем обращении Тимошенко не назвала фамилию действующего президента Украины, однако, понятна ее отсылка к кондитерской корпорации Roshen , которой владеет Порошенко.

Венгрии и России. Roshen является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Корпорация выпускает 450 тысяч тонн продукции в год, а в ее состав входят фабрики на Украине, в Литве

Выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, Порошенко пообещал продать свой главный актив в компании. Этого, однако, не произошло: продажей занимается трастовый фонд Rothschild, который якобы не может найти покупателя из-за конфликта в Донбассе.