В ОП призвали ОБСЕ к реакции на сообщения о недопуске журналистов в Киев

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах сообщили, что российские журналисты, посетившие Крым после мартовских событий 2014 года, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве. По данным издания, ограничения могут коснуться и корреспондентов из России , побывавших на территории ДНР и ЛНР.

"Мы просим ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий инцидент. Считаю, что и УЕФА не должны отклоняться в данном вопросе, а рекомендовать Киеву не допускать подобного отношения. Политика политикой, но спорт — отдельная история. Пора перестать трогать сферы, которые изначально призваны исключительно объединять", — заявила РИА Новости Сутормина — глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

"Уверена, что все крупнейшие футбольные федерации и ассоциации Европы, союзы болельщиков должны выступить против такого политического маразма. Иначе так скоро и до самих спортсменов может дойти. Что же будет тогда? С кем будут соревноваться между собой команды, если будем закрывать друг от друга границы?" — добавила она.

По ее словам, «самое ужасное», что такие сообщения появляются накануне игр, это «фактически удар в спину, чтобы никто ничего не успел предпринять, отстоять».

"Ещё раз призываю все футбольные, фанатские общественные организации отреагировать, направить свою ноту протеста. Ведь так может статься с любым, кто чуть не угодит руководству Украины . Но нельзя забывать, что политики сменяемы, а спорт всё равно останется для всех мирной силой", — говорит член ОП РФ.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе «Олимпийский», на стадионе «Динамо» имени Лобановского в Киеве 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.