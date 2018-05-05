Украина отрицает рост проявлений антисемитизма в стране

Украина отрицают рост проявлений антисемитизма в стране

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором указывается, в стране нет роста проявлений антисемитизма.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данным Мониторинговой группы прав нацменьшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года на Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма», — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы.

«Правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях», — добавили в ведомстве.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.

2 мая в Одессе состоялся марш украинских националистов, в ходе которого руководитель местной ячейки «Правого сектора»* Татьяна Сойкина сделала антисемитские заявления.