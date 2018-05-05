Ещё
Украина отрицает рост проявлений антисемитизма в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина отрицают рост проявлений антисемитизма в стране 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором указывается, в стране нет роста проявлений антисемитизма.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«По данным Мониторинговой группы прав нацменьшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года на Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы.
«Правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях», — добавили в ведомстве.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.
2 мая в Одессе состоялся марш украинских националистов, в ходе которого руководитель местной ячейки «Правого сектора»* Татьяна Сойкина сделала антисемитские заявления.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
RT на русском: последние новости
На Украине назвали число разыскиваемых неплательщиков алиментов Украина направила России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Чёрном море Кем на самом деле был Тарас Шевченко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива243
Израиль рассказал об инциденте с самолетом РФ88
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии189
Певица погибла во время отдыха40
Новое правительство: кто уйдет, кто останется287
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение