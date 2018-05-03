Проблема антисемитизма на Украине привлекла внимание США 

Одесских евреев хотят выдворить из страны
Украинские националисты намерены навести в Одессе свой порядок, очистив город и страну от евреев. Об этом во время марша радикалов заявила руководитель, запрещенного на территории России, «Правого сектора» Татьяна Сойкина. Эксперт рассказал «КВ», что позиция экстремистской организации — политический курс всего государства.
Современный украинский патриотизм в равной степени держится на русофобии и на антисемитизме, что вызывает немалое беспокойство в местных еврейских диаспорах. Как заявила лидер радикального движения, Украина должна принадлежать украинцам. «Нет олигархии. Слава Украине!», — сказала она своим сторонникам на митинге 2 мая. На эти слова уже отреагировали в Украинском еврейском комитете, который защищает еврейские общины мира. «Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?», — написал на своей странице в соцсети директор организации Эдуард Долинский.
Согласно отчету министерства по делам диаспоры Израиля, приуроченному к Международному дню памяти жертв Холокоста, на Украине растет число антисемитских инцидентов. Так, страна второй год подряд лидирует по данному показателю среди государств бывшего СССР. Ранее Долинский заявлял, что этому способствует не только различные ОПГ, но и высказывания руководства страны. Например, глава отделения партии «Свобода» в Фастове Киевской области заявил, что он «сожалеет, что Гитлер не закончил свою работу».
Напомним, в конце апреля Конгресс США обвинил Польшу и Украину в антисемитизме и обратился в Госдепартамент с просьбой о дипломатическом давлении на эти страны. В обращении политиков говорится, что правовые вопросы и исторический контекст в двух государствах отличается, но те процессы, которые там происходят «вызывают беспокойство». В частности, конгрессмены призывают руководство Украины и Польши отказаться от «искажений Холокоста и чествования нацистских коллаборационистов». А также, просят Госдеп и правозащитные организации присоединиться к ним «в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости».
Политолог рассказал «КВ», почему незалежная никогда не сможет интегрироваться в Евросоюз.
Ростислав ИЩЕНКО, украинский политолог:
— Наведение украинского порядка привело к исчезновению украинского государства. Там больше нет законов, бандиты могут совершать преступления и выступать с уголовно наказуемыми действиями и заявлениями. И это происходит по всей стране. В Киеве недавно радикалы избили православного активиста, врача-кардиолога Валентина Лукияника, хотя он не еврей и не поляк, а просто был одним из защитников храма Московского патриархата. При этом, по словам самих радикалов, их прикрывает СБУ. Таких организаций, как «Правый сектор», в Украине полно, а многие нацистские лозунги озвучивали сами народные депутаты. Учитывая все выше сказанное, Украину никогда не примут в Евросоюз. Западные страны используют Киев только как расходный материал. Конечно, можно было бы говорить о том, что иметь в соседстве такое государство — не очень приятно. Но украинцы, в основном, уезжают в ту же Польшу, а, например, в Германии, их даже не видно.