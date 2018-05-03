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На Украине переименуют две области
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На Украине переименуют две области 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович в интервью «Обозревателю» анонсировал переименование двух областей страны.
Вятрович напомнил, что правительство Украины уже «декоммунизировало» около тысячи населенных пунктов, переименовав их. В ближайшем будущем новые названия появятся еще у девяти населенных пунктов.
«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — заметил он. Он не назвал регионы, отметив, что для переименования нужно внести в конституцию соответствующие изменения. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.
В Верховную Раду Украины 27 апреля внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Его соавтор Андрей Тетерук сообщал «Интерфаксу», что инициировали законопроект более 150 народных депутатов.
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