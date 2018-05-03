«Декоммунизация в режиме оккупации». Украинский эксперт о политике Киева

Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью «Обозревателю».

Вятрович отметил, что на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

"Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей", — подчеркнул он.

Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.

Вятрович не уточнил, какие именно области будут переименованы. Однако 27 апреля стало известно о том, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую.

Вятрович известен своей борьбой с «коммунистическим прошлым» Украины. Он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. После его принятия на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

В эфире радио Sputnik политический обозреватель, журналист Владимир Скачко отметил, что это целенаправленная политика, на которую в Киеве не жалеют ни денег, ни усилий.

"Новые правители Украины четыре года делали и будут впредь делать все, чтобы полностью вытравить память о связях с Россией , о присутствии России в Украине, о той роли, которую оба государства сыграли в становлении Российской империи, Советского Союза, в глобальных конфликтах, во Второй мировой войне. Это абсолютно целенаправленная, системная и очень последовательная политика, на которую в Киеве не жалеют ни денег, ни усилий. На это брошено абсолютно все. Это типичная масштабная фальсификация, извращение и ревизия истории. Причем проводится она в режиме, похожем на оккупацию: население, живущее в этих областях, городах, на этих улицах, не спрашивают. Если и проводят референдумы, а их результаты не удовлетворяют Киев, то на них просто не обращают внимания — как было с переименованием Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры. Все, что об этом думают простые граждане, никого не интересует", — сказал Владимир Скачко.

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