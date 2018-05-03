Финал Лиги чемпионов-2018. Что нужно знать, собираясь в Киев

Что с билетами?

Вместимость стадиона на финале составит 63 тысячи человек. При этом болельщикам и нейтральным зрителям достанутся только 40 700 билетов: каждый финалист получит по 17 тысяч билетов, еще 6700 были реализованы через сайт UEFA.com с помощью лотереи.

Прием заявок проходил с 15 до 22 марта, билеты распределялись в следующих категориях:

Категория 1: €450Категория 2: €320Категория 3: €160Категория 4: €70 Билеты для людей с особыми потребностями: €70 (билет категории 4 + бесплатный билет для сопровождающего лица). Молодежный пакет: €140 (два билета категории 2 — взрослый и детский — по цене билетов категории 4).

Оставшиеся билеты выделены оргкомитету, национальным ассоциациям, коммерческим и прочим партнерам УЕФА

В интернете по традиции достаточно предложений от перекупщиков — варианты там от 140 тысяч рублей до бесконечности.

Что нужно, чтобы попасть на финал?

Как минимум загранпаспорт, необходимый для пересечения границы с Украиной . Виза для въезда на территорию страны пока не требуется — достаточно штампа пограничников.

Но прямых авиарейсов из России в Украину в настоящее время нет. Оптимальный вариант — перелет через Минск примерно за 20 тысяч рублей.

С Киевского вокзала Москвы в сторону Киева несколько раз в день уходят поезда. Время в пути — около 13 часов, цена — примерно 4 тысячи за плацкарт и 7 — за место в купе.

Главное на пограничном досмотре: мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет рекомендуется иметь приглашение. Без него въезд на территорию Украины могут запретить.

Какие еще ограничения?

Посещение Крыма по внутреннему российскому паспорту в Украине считается нарушением. В 2017 году это стало причиной скандала с певицей Юлией Самойловой , пропустившей «Евровидение».

Жителей Крыма по российским паспортам, выданным после марта 2014 года, на территорию Украины также не пустят:

«Никаких упрощений для жителей Крыма не будет. Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой», — рассказал представитель дипломатических кругов Украины «Известиям»

Кроме того, на финал Лиги чемпионов могут не пустить российских журналистов, побывавших в Крыму, ДНР и ЛНР.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», — заявил один из собеседников «Известий».

Насколько все серьезно?

За первые два месяца 2018 года украинские пограничники не пустили в Украину 2118 иностранных граждан, из них 393 — россияне. Среди лиц, попавших под запрет, 65 посещали оккупированные территории с нарушениями, а 472 — являются потенциальными нелегальными мигрантами.