Российские пограничники предупреждают о возможных провокациях Украины в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая. / ТАСС /. Российские пограничники стали предупреждать экипажи иностранных судов, следующих по Керченскому проливу в Азовское море, о возможных провокациях со стороны украинских силовиков.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Погрануправления ФСБ по региону.

Отмечается, что работа органов ФСБ обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.

"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало.

Инцидент с судном «Норд»

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ , живущих в Керчи . Членам экипажа назначено административное наказание, а капитану предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда «на временно оккупированную территорию».