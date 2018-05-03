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ДНР: Киев начал операцию объединенных сил с выселения жителей и захвата их имущества
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ДНР: Киев начал операцию объединенных сил с выселения жителей и захвата их имущества 

ТАСС 2 часа назад
ДОНЕЦК, 3 мая. /ТАСС/. Киев приступил к активной фазе операции объединенных сил (ООС) в Донбассе с выселения местных жителей из их домов и захвата частного имущества.
Об этом в четверг сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"В прифронтовой Авдеевке в дневное время трое военнослужащих 25-й бригады проникли в жилой дом по улице Некрасова и провели в нем обыск. Вечером при возвращении с работы хозяевам были предъявлены удостоверения, подписанные командующим ООС [Сергеем] Наевым. Затем жителям были предъявлены обвинения в сотрудничестве с властями нашей республики, за что хозяева дома были задержаны", — приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Басурин добавил, что в настоящее время в доме задержанных расположились шестеро украинских военнослужащих. Кроме того, по его словам, на блокпосту подразделений вооруженных сил Украины в районе города Волновахи силовики, сославшись на служебную необходимость, отобрали автомобиль у жителя города Курахово.
Ранее в ДНР спрогнозировали две стадии развития ООС в Донбассе. Первый период, по мнению оперативного командования республики, займет до двух месяцев. Это будут регулярные обстрелы со стороны вооруженных сил, которыми жителей населенных пунктов у линии соприкосновения будут вынуждать покинуть свои дома. Второй этап начнется с захвата территории в «серой зоне» (полосе, прилегающей к линии соприкосновения — прим. ТАСС), что позволит командованию ООС организовать дальнейшие наступательные операции уже в ДНР.
Порошенко 30 апреля официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил. Переформатирование призвано изменить организацию управления, предоставив командованию дополнительные полномочия и контроль над подразделениями Нацгвардии, Службы безопасности и полиции.
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