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В ДНР намерены на встрече в Минске обсудить формулу обмена пленными
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В ДНР намерены на встрече в Минске обсудить формулу обмена пленными 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Главным вопросом на заседании гуманитарной подгруппы по Донбассу на переговорах в Минске станет уточнение позиции Киева в отношении формулы обмена пленными, заявила в четверг омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Очередной раунд переговоров по мирному решению конфликта в Донбассе запланирован на 4 мая в Минске. Ранее омбудсмен ДНР заявила РИА Новости о готовности властей республики провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».
"Самым главным вопросом является уточнение позиции украинской стороны в отношении формулы обмена всех установленных на всех установленных", — сказала Морозова журналистам.
Кроме того, по словам омбудсмена ДНР, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы поиска пропавших без вести, возвращение документов ранее освобожденным в ходе обменов, правовой статус людей, вернувшихся на территорию ДНР в результате обмена, будут подниматься и другие вопросы, касающиеся работы гуманитарной подгруппы.
Морозова выразила уверенность, что представители подгруппы смогут достичь необходимых договоренностей по вопросу проведения второго этапа обмена пленными, но только после полноценного обсуждения всех позиций в ходе диалога.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
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