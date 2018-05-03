В ДНР намерены на встрече в Минске обсудить формулу обмена пленными

Очередной раунд переговоров по мирному решению конфликта в Донбассе запланирован на 4 мая в Минске. Ранее омбудсмен ДНР заявила РИА Новости о готовности властей республики провести обмен пленными с Киевом по формуле «80 на 14».

"Самым главным вопросом является уточнение позиции украинской стороны в отношении формулы обмена всех установленных на всех установленных", — сказала Морозова журналистам.

Кроме того, по словам омбудсмена ДНР, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы поиска пропавших без вести, возвращение документов ранее освобожденным в ходе обменов, правовой статус людей, вернувшихся на территорию ДНР в результате обмена, будут подниматься и другие вопросы, касающиеся работы гуманитарной подгруппы.

Морозова выразила уверенность, что представители подгруппы смогут достичь необходимых договоренностей по вопросу проведения второго этапа обмена пленными, но только после полноценного обсуждения всех позиций в ходе диалога.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.