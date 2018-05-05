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В Крыму призвали привлечь украинских националистов к ответственности
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В Крыму призвали привлечь украинских националистов к ответственности 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинских националистов нужно привлекать к ответственности за высказывания о планах провести акцию на Крымском мосту, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Ранее лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская группировка) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер с надписью о принадлежности Крыма Украине или экстремистскими лозунгами.
"Это все не более чем пустые заявления, и любая такая попытка будет обречена на провал. Люди, которые делают эти заявления, принадлежат к организации, запрещенной в Российской Федерации, поэтому для наших правоохранителей это обыкновенные бандиты и преступники", — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, судьба украинских националистов, если они решат приехать в Крым, предрешена. «За подобные высказывания нужно тоже привлекать к ответу, как любого преступника, к которому должно быть применено соответствующие наказание», — подчеркнул вице-премьер.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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