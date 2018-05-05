В Крыму призвали привлечь украинских националистов к ответственности

Ранее лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская группировка) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты хотят разместить там баннер с надписью о принадлежности Крыма Украине или экстремистскими лозунгами.

"Это все не более чем пустые заявления, и любая такая попытка будет обречена на провал. Люди, которые делают эти заявления, принадлежат к организации, запрещенной в Российской Федерации, поэтому для наших правоохранителей это обыкновенные бандиты и преступники", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, судьба украинских националистов, если они решат приехать в Крым, предрешена. «За подобные высказывания нужно тоже привлекать к ответу, как любого преступника, к которому должно быть применено соответствующие наказание», — подчеркнул вице-премьер.