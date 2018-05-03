В Раде заявили, что украинцы станут нацией долгожителей

«Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей — здоровых, радостных и успешных», — передает RT фрагмент из интервью Богомолец изданию «Факты».

Богомолец считает, что проводимая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун медицинская реформа является опасной и вредной имитацией. А чтобы по-настоящему реформировать медицину «во благо людей», «нужно значительно увеличить финансирование из госбюджета и ввести обязательное государственное медицинское страхование», считает она.

Напомним, в апреле начался первый этап медицинской реформы, по которому украинцы должны массово заключать договоры с выбранными семейными врачами. Ранее минздрав Украины объявил переход на новую модель медицинского обслуживания населения, которая предусматривает отмену практики вызова врача на дом и диспансеризации украинцев.

Здравоохранение на Украине находится в плачевном состоянии. В январе там фиксировалась вспышка гепатита А, ученые также предсказали резкий скачок заболеваемости ВИЧ в этой стране, а в конце января впервые за 10 лет на Украине была впервые за десяток лет зафиксирована дифтерия. Также началась эпидемия кори, с начала года ею заболело 11,7 тысяч, больше половины которых — дети.