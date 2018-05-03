Ещё
В Раде заявили, что украинцы станут нацией долгожителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде заявили, что украинцы станут нацией долгожителей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы станут нацией долгожителей после реализации медицинской реформы, считает руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
«Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей — здоровых, радостных и успешных», — передает RT фрагмент из интервью Богомолец изданию «Факты».
Богомолец считает, что проводимая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун медицинская реформа является опасной и вредной имитацией. А чтобы по-настоящему реформировать медицину «во благо людей», «нужно значительно увеличить финансирование из госбюджета и ввести обязательное государственное медицинское страхование», считает она.
Напомним, в апреле начался первый этап медицинской реформы, по которому украинцы должны массово заключать договоры с выбранными семейными врачами. Ранее минздрав Украины объявил переход на новую модель медицинского обслуживания населения, которая предусматривает отмену практики вызова врача на дом и диспансеризации украинцев.
Здравоохранение на Украине находится в плачевном состоянии. В январе там фиксировалась вспышка гепатита А, ученые также предсказали резкий скачок заболеваемости ВИЧ в этой стране, а в конце января впервые за 10 лет на Украине была впервые за десяток лет зафиксирована дифтерия. Также началась эпидемия кори, с начала года ею заболело 11,7 тысяч, больше половины которых — дети.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
С украинской преступностью случилось чудо На Украине рассказали о новой российской «стройке века» Порошенко показал, как кормят солдат ВСУ по стандартам НАТО
Комментарии6  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии313
В России могут ввести новый налог114
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ78
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе382
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение