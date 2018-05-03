В Раде считают, что украинцы станут нацией долгожителей

«Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей — здоровых, радостных и успешных», — приводит её слова издание «Факты».

По мнению Богомолец, медицинская реформа, проводимая исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, является лишь опасной и вредной имитацией.

«Чтобы по-настоящему реформировать медицину во благо людей, нужно значительно увеличить её финансирование из госбюджета и ввести обязательное государственное медицинское страхование», — пояснила представитель Рады.

Ранее Богомолец рассказала об изменениях в медицине Украины после реформы.

1 апреля 2018 года на Украине начался первый этап медицинской реформы.

Подробнее — в материале RT.