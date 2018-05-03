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В Раде считают, что украинцы станут нацией долгожителей
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В Раде считают, что украинцы станут нацией долгожителей 

RT на русском 47 минут назад
Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец считает, что украинцы станут нацией долгожителей после реализации настоящей медицинской реформы.
«Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей — здоровых, радостных и успешных», — приводит её слова издание «Факты».
По мнению Богомолец, медицинская реформа, проводимая исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, является лишь опасной и вредной имитацией.
«Чтобы по-настоящему реформировать медицину во благо людей, нужно значительно увеличить её финансирование из госбюджета и ввести обязательное государственное медицинское страхование», — пояснила представитель Рады.
Ранее Богомолец рассказала об изменениях в медицине Украины после реформы.
1 апреля 2018 года на Украине начался первый этап медицинской реформы.
Подробнее — в материале RT.
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