Европа ввела для Украины визовый режим light

Отмена визового режима для поездок в Европейский союз стала чуть ли не единственным обещанием действующих украинских властей, которое воплотилось в жизнь, однако в скором времени оно может претерпеть изменения

25 апреля послы государств-членов ЕС договорились об учреждении Европейской системы информации и авторизации поездок, направленной на усиление контроля над гражданами около третьих стран, имеющих безвизовый режим с союзом. Отныне все желающие посетить ЕС должны будут заполнить электронную заявку и заплатить за её обработку €7. Персональные сведения пройдут автоматическую проверку по базам данных ЕС и Интерпола , и при отсутствии совпадений человек незамедлительно получит разрешение на поездку. Если возникнут какие-либо подозрения или замечания, специалисты дополнительно обработают данные в ручном режиме максимум в течение 96 часов и выдадут заключение. Эту процедуру не нужно будет проходить перед каждым выездом в Европу — разрешение будет действительно на протяжении трёх лет либо до окончания срока действия документа. Тем не менее, даже при наличии положительного ответа от европейских чиновников гражданина страны, имеющей безвизовый режим, может не пропустить сотрудник пограничной службы.

Среднее между визовым и безвизовым режимами

Европейским чиновникам ещё предстоит разработать механизм действия электронной системы, поэтому, по имеющейся информации, она вступит в силу не ранее 2020 года. В первую очередь её внедрят в аэропортах и морских пунктах пропуска, а затем и для международных автобусных маршрутов.

В интервью изданию Ukraina.ru эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов отметил, что большинство украинцев пересекают европейскую границу не на самолёте или корабле, а наземным транспортом.

«Фактически это визовый режим light, но не полный откат к визовому режиму, потому что речь идёт о меньшей цене, а также не требуется посещение дипломатического представительства. Тем не менее, это некоторое осложнение», — заявил политолог.

По его мнению, решение об учреждении Европейской системы информации и авторизации поездок не спровоцирует массового отказа во въезде гражданам безвизовых стран со стороны пограничников, поскольку такого не происходит при нынешней системе безвиза. Для многих украинцев упрощение порядка пересечения границы открыло возможность уехать на заработки в Европу, хотя безвизовый режим не даёт право на трудоустройство. К началу года, как сообщал журналист Руслан Коцаба , около 100 тысяч человек, то есть примерно 30% от общего числа выехавших, превысили 90-дневный срок нахождения в государствах ЕС и не вернулись на Родину.

«Если люди поедут в ЕС со спецразрешением и не вернутся, то Брюссель столкнётся с прежней проблемой в миграционной сфере: из Европы очень тяжело депортировать человека, если он сам этого не хочет. На протяжении 15 лет были различные скандалы, например, нигерийку пытались депортировать из Бельгии и посадить в самолёт, а она кричала, полицейские ей закрывали рот специальной подушкой и в конечном итоге задушили. Разразился скандал, прошли массовые акции протеста в Брюсселе, и подушку изъяли из арсенала спецсредств правоохранительных органов. Если человек активно сопротивляется выдворению — к тому же на улицах нет жёсткого полицейского контроля, — то сможет остаться в Европе достаточно надолго, нарушая миграционные правила», — сказал Попов.

Либерализация визового режима с Европой оказала непосредственное влияние на изменение потоков трудовой миграции с Украины . За последние годы доля выехавших на заработки в Россию сократилась, а в Польшу , наоборот, увеличилась. В 2017 году 87% разрешений на проживание и 95% разрешений на трудоустройство украинцам выдала именно Варшава . Более того, выходцы из соседней страны заняли седьмое место по количеству паспортов, полученных в государствах Европейского союза. «Новыми европейцами», преимущественно немцами, румынами и португальцами, стали чуть больше 24 тысяч украинцев.

Безвиз — всему голова

Безвизовый режим для Украины означает гораздо больше, чем возможность не подавать в дипломатические представительства пакеты документов для поездки в Европу. Все неудачи во внутренних делах украинские чиновники стараются прикрыть заявлениями об успехах на внешней арене, прежде всего заключением соглашения об ассоциации с ЕС и получением безвизового режима, к которому страна шла долгие 11 лет.

У истоков этого процесса стоял третий президент Украины Виктор Ющенко . На саммите ЕС-Украина в 2006 году стороны парафировали Соглашение о реадмиссии (принудительном возвращении мигрантов, нелегально попавших в ЕС с Украины), а в 2007-м подписали его. Во время правления Ющенко Брюссель упростил процедуру получения виз для отдельных категорий населения Украины. Его преемнику Виктору Януковичу удалось добиться получения плана действий по введению безвизового режима, состоящего из 60 пунктов и обязующего Киев пересмотреть законодательство в 15 сферах и разработать семь национальных стратегий. Однако в реализацию «европейской мечты» вмешался государственный переворот, спровоцированный решением президента отложить подписание соглашения об ассоциации. Пришедший к власти на волне массовых протестов Пётр Порошенко рьяно принялся за вестернизацию страны и подписал с разницей в три месяца политическую и экономическую части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Глава государства неоднократно делал прогнозы относительно начала действия заветного безвиза, называя те или иные даты, но они проходили, а необходимость в визе оставалась. Всё изменилось 11 июня 2017 года: граждане Украины получили право свободного въезда в Европу при наличии загранпаспорта нового образца.

По словам Попова, безвиз — это один из немногих факторов успеха Украины за период правления Порошенко. Для рядовых украинцев этот режим остаётся главной выгодой от сближения страны с ЕС, при этом для большинства это выгода теоретическая, поскольку у них нет финансовой возможности поехать за рубеж.

«Многие граждане безвизовым режимом всё же воспользовались и благодаря ему трудоустроились, в частности в Польше. Среди этой категории могут быть люди, которые более расположены к президенту, чем проживающие внутри Украины, но они будут крайне неактивно голосовать, потому что для этого требуется вставать на консульский учёт. Число зарегистрированных гораздо меньше реального количество находящихся в стране. Реальная явка на зарубежных участках всегда невысокая. Я допускаю, что президентская команда может внести какие-то изменения избирательного адреса для находящихся за рубежом граждан. Тем не менее, такие действия всё же незначительно поднимут зарубежную явку, потому что для голосования в другой стране нужно жертвовать своим личным временем», — сказал политолог.

Североамериканская солидарность

Помимо новости о введении системы спецразрешений для поездок в Европу, украинцам сообщили о необходимости предоставить фотографию в электронном виде и отпечатки пальцев при подаче заявления на туристическую визу, разрешения на работу, обучение и постоянное проживание в Канаде . Эти данные нужно будет подавать раз в 10 лет. С учётом сбора за обработку этих данных стоимость визы вырастет со 100 до 185 канадских долларов.

«Это общая политика в отношении миграции на североамериканском континенте. Вашингтон ужесточает свою миграционную политику, а Оттава идёт за ним, потому что канадско-американская граница достаточно прозрачна, человек, попавший в Канаду, может просто попасть на территорию Штатов. Не думаю, что это напрямую связано с Украиной, потому что миграционный поток украинцев в Канаду значительно ниже, чем в Европу», — объяснил Попов.

Несмотря на политическую поддержку Киева, европейские чиновники тем не менее соблюдают крайнюю осторожность и не торопятся к всеобъемлющему сближению. Прежде чем сказать окончательное да безвизовому режиму с Украиной, Брюссель разработал механизм оперативной приостановки его действия, например, в случае массового въезда лиц, которые пытаются нелегально эмигрировать или работать в странах Евросоюза, а также значительного роста необоснованных прошений о предоставлении убежища или роста риска для общественного правопорядка или национальной безопасности стран ЕС.