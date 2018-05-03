Украину ждут проблемы: эксперты рассказали о последствиях проверки судов

«Норд» был лишь одним из звеньев в общей цеп Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что в отместку за задержание судна «Норд» российские силовики начали досматривать корабли, следующие в украинские порты. По его словам, несмотря на то, что в этом нет ничего противозаконного, ситуация в целом является очень опасной. Опрошенные «КВ» эксперты подтвердили эти опасения.

Италии и В Киеве утверждают, что с 30 апреля по 3 мая российские власти досмотрели 5 кораблей. В том числе, в первые два дня были остановлены три теплохода, шедшие в Мариуполь из Израиля Греции . Правда, ни к одному судну у пограничников не возникло никаких претензий и они спокойно продолжили следовать по своему маршруту.

Почему законные действие российских властей вызывают такой ажиотаж на Украине , и могут ли проверки привести к какому-то конфликту, «КВ» выяснил у экспертов:

Денис Денисов , директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

— Если до 2014 года страны относились друг к другу как экономические партнеры, то теперь как конфликтующие стороны. В связи с этим совершенно логичным выглядит ужесточение пограничного и таможенного контроля. Исходя из той риторики, которую используют украинские власти, сложно ожидать каких-то улучшений. Таким образом нынешние события связаны не с задержанием «Норда», а с общей тенденцией. История с крымским кораблем является лишь одним из звеньев в общей цепи российско-украинского конфликта.

Вместе с тем, официальная статистика говорит, что украинское производство все еще в значительной степени ориентировано на Россию и заинтересовано в этом. В том числе растет товарооборот между нашими странами. Эта парадоксальная ситуация дает различным недобросовестным людям массу возможностей для эскалации напряженности. Поэтому можно согласиться с украинскими пограничниками в том, что нам предстоит стать очевидцами множества скандальных историй.