Украину ждут проблемы: эксперты рассказали о последствиях проверки судов 

«Норд» был лишь одним из звеньев в общей цеп Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что в отместку за задержание судна «Норд» российские силовики начали досматривать корабли, следующие в украинские порты. По его словам, несмотря на то, что в этом нет ничего противозаконного, ситуация в целом является очень опасной. Опрошенные «КВ» эксперты подтвердили эти опасения.
В Киеве утверждают, что с 30 апреля по 3 мая российские власти досмотрели 5 кораблей. В том числе, в первые два дня были остановлены три теплохода, шедшие в Мариуполь из Израиля, Италии и Греции. Правда, ни к одному судну у пограничников не возникло никаких претензий и они спокойно продолжили следовать по своему маршруту.
Почему законные действие российских властей вызывают такой ажиотаж на Украине, и могут ли проверки привести к какому-то конфликту, «КВ» выяснил у экспертов:
Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:
— Если до 2014 года страны относились друг к другу как экономические партнеры, то теперь как конфликтующие стороны. В связи с этим совершенно логичным выглядит ужесточение пограничного и таможенного контроля. Исходя из той риторики, которую используют украинские власти, сложно ожидать каких-то улучшений. Таким образом нынешние события связаны не с задержанием «Норда», а с общей тенденцией. История с крымским кораблем является лишь одним из звеньев в общей цепи российско-украинского конфликта.
Вместе с тем, официальная статистика говорит, что украинское производство все еще в значительной степени ориентировано на Россию и заинтересовано в этом. В том числе растет товарооборот между нашими странами. Эта парадоксальная ситуация дает различным недобросовестным людям массу возможностей для эскалации напряженности. Поэтому можно согласиться с украинскими пограничниками в том, что нам предстоит стать очевидцами множества скандальных историй.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:
— Украина постоянно использует любые, даже самые незначительные поводы для того, чтобы провести информационную атаку против России. Однако любые действия российских пограничников основаны на нормах международного права. Нравится это Киеву или нет, это его проблемы. Что касается обвинений в мести за «Норд», то украинские власти могут говорить, что угодно. Например, недавно президент Украины Петр Порошенко называл свою армию сильнейшей в Европе и готовил экспедицию на Марс. Все это не имеет никакого отношения к реальности.