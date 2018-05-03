Киев хочет рассадить Донбасс по зонам

Вопрос, чем вызвана смена АТО на ООС и какие изменения за этим последуют, возник сразу после того, как официальный Киев анонсировал преобразование своей силовой операции на востоке. Вариантов ответов было много, ничего хорошего от Киева ждать не приходится, а потому очень многие предрекали серьезную эскалацию после того, как рычаги управления украинскими силовиками должны были полностью перейти в руки Министерства обороны . Но все-таки ближе всех к правде оказались те, кто увидел в этом, главным образом, управленческое решение, о котором, собственно, и говорил Киев, а не начало полномасштабной военной операции.

Напомним, что до сих пор формальное руководство «антитеррористической операцией» осуществляла Служба безопасности Украины , а остальные ведомства, в том числе и Министерство обороны, находились у нее на подхвате. По всей видимости, это обстоятельство как раз и не устраивало украинских военных, полагавших, что именно они вывозят на себе основную нагрузку по части АТО, и при этом вынуждены подчиняться каким-то там «безопасникам».

Необходимо признать, что действительно, роль «пушечного мяса» в АТО, как правило, доставалась военнослужащим подразделений ВСУ, в то время как разного рода «элитные» и «патриотические» батальоны выполняли исключительно распоряжения своих хозяев, а приказы военных попросту игнорировали.

«У нас Национальная гвардия подчиняется напрямую министру Авакову. Армия подчиняется напрямую, грубо говоря, главнокомандующему и Муженко. И очень часто при проведении каких-то операций это сказывалось. Были и дружественный огонь, и отказ (не будем говорить, каких батальонов и полков) участвовать в войсковой операции наравне с военными. Т.е., они могут «запиливать» красивые фоточки, а воевать, оказывается, некому» — описывает ситуацию среди украинских силовиков украинский эксперт Михаил Жирохов.

Но теперь такое положение дел должно остаться в прошлом. В результате привычных для Киева подковерных игр украинское Минобороны смогло одержать верх над «сбушниками» и возглавить операцию, заодно сменив ей название и формат. Заметим, что передача управления украинскими силовиками в руки военного командования во многом расставила все по своим местам, теперь действия Киева на востоке страны даже формально являются тем, чем они были с самого начала: настоящей войной Украины против населения, не признавшего результаты вооруженного переворота на Майдане, а не какой-то там операцией против вымышленных террористов.

Разумеется, Киев не был бы Киевом, если бы не использовал нынешнее переформатирование как повод еще сильнее ужесточить положение мирного населения, оказавшегося в зоне ведения боевых действий. Существовавшей до сих пор системы пропускных пунктов, через которые вынуждены проезжать люди из республик на Украину и обратно, оказалось недостаточно. Чтобы еще сильнее осложнить перемещение людей будут введены три «зоны безопасности»: зеленая, желтая, красная. На эти территории будет разный режим въезда по спецпропускам, которые должно выдавать командование Объединенных сил.

Нужно отметить, что порядок выдачи эти пропусков Украиной еще не прописан. Даже заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отмечает, что пока не располагает информацией относительно того, созданы или нет органы, которые будут выдавать новые пропуска, а потому предостерегает: «В первую неделю в связи с этим может быть ажиотаж и суета».

Проблемы с пропусками в первую очередь коснутся тех жителей республик, которые сумели правдами и неправдами победить украинскую сегрегационную бюрократическую систему и добиться того, чтобы страна-мошенник все же выплачивала им законно заработанные пенсии либо другие полагающиеся выплаты. Но теперь довольно много украинских населенных пунктов, в которых жители Донецка , Макеевки, Луганска или Алчевска получали свои пенсии, оказались в «желтой» зоне безопасности, въезд куда потенциально может быть ограничен. А значит, по крайней мере, в первые недели существования ООС, пенсионеры Донбасса могут столкнуться с невозможностью попасть в город, где они зарегистрированы как переселенцы, из-за чего выплату пенсии, как минимум, приостановят, если не отменят вовсе.

Но проблемы ожидают не только жителей ЛДНР. Меч украинской военной машины потенциально занесен и над теми гражданами Украины, кто постоянно проживает на подконтрольной Киеву территории.

«Военные получают задание от политического руководства страны. И для того, чтобы выполнить ту или иную задачу, которую ставят, им нужно создать определенные условия в месте проведения операций, — комментирует возможные действия Киева координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. — Так, чтобы скрыть перемещения войск, в районе может пропасть телефонная связь. Может быть ограничен въезд транспорта или граждан. Просто с наступлением нового формата Операций объединенных сил они получили право это делать. Почему? Потому что в режиме АТО происходят все эти действия — фактически, за 1-2 км от передовой уже действуют правила и законы мирного времени, по которым убийство сепаратиста, например, с украинским паспортом считается убийством украинского гражданина. Сейчас в этом регионе, частично оккупированном агрессором, устанавливается, по факту, военное положение».

Действительно, ранее в зоне проведения АТО пусть формально и очень условно, но все же действовали украинские законы мирного времени. А потому многочисленные жертвы украинских военных, пострадавшие от их противозаконных действий, теоретически могли подать на них в суд. Теперь эта возможность аннулирована, благодаря чему руки у украинских солдат оказываются совершенно развязанными, киевские «эксперты» этому несказанно рады.

«Например, для того, чтобы выстрелить в нарушителя, надо сначала крикнуть, стрельнуть в воздух, потом по ногам. Целая процедура мирного времени. Этим и вызваны последние события — вы, наверное, тоже слышали, когда против добровольцев или военных заводились уголовные дела за применение оружия. Вот сейчас это убирается» — поддерживает Машовца упоминавшийся Михаил Жирохов.

Введение режима военной операции не просто позволяет, а ставит целью полностью заморозить соблюдение прав человека на указанных территориях. Теперь опираясь исключительно на решение начальника военного подразделения, который мотивирует свои поступки потребностями военной операции, можно конфисковать личные вещи, автомобиль либо дом, превращая последний в огневую точку. Именно такая судьба, напомним, постигла, в свое время, целые донбасские села, вроде Никишино под Дебальцево или Широкино около Мариуполя , которые Вооруженные силы Украины превратили в настоящие укрепрайоны, обрекая тем самым, на неизбежное уничтожение в ходе военной операции. Сегодня та же участь может постигнуть десятки населенных пунктов, оказавшихся в «красной» или «желтой» зонах, цинично именуемых «зонами безопасности»,

И нужно ли при этом удивляться тому, что очередное ограничение общечеловеческих и имущественных прав собственных граждан Украина традиционно объясняет заботой о безопасности населения, а не последствиями подковерной борьбы между киевскими силовыми ведомствами за близость к президенту, за полномочия и бюджеты, а главное, за право контролировать контрабандные потоки.