Украина создаст антикоррупционный суд к 2019 году 

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Новый коррупционный суд Украины, создание которого является ключевым условием, поставленным западными спонсорами страны, должен начать работу в начале следующего года, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
В интервью Reuters в Лондоне Луценко также сказал, что он надеется объединить усилия с ФБР в расследовании, касающемся бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Хотя медленный прогресс в борьбе с коррупцией стал препятствием для усилий Украины по выполнению требований в отношении долгосрочного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ), Луценко сказал, что он ожидает, что окончательный закон о создании антикоррупционного суда будет принят до летнего перерыва парламента. Парламент одобрил законопроект о создании антикоррупционного суда в марте. "Через шесть или восемь месяцев можно будет увидеть первые разбирательства", — сказал Луценко. Сторонники реформ и западные союзники Украины выдвинули требование о создании независимого суда для рассмотрения дел о коррупции, заявив, что это важно для усилий бывшей советской республики по закреплению верховенства закона и уменьшению уровня коррупции.