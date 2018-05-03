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Украина создаст антикоррупционный суд к 2019 году
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Украина создаст антикоррупционный суд к 2019 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Новый коррупционный суд Украины, создание которого является ключевым условием, поставленным западными спонсорами страны, должен начать работу в начале следующего года, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
В интервью Reuters в Лондоне Луценко также сказал, что он надеется объединить усилия с ФБР в расследовании, касающемся бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Хотя медленный прогресс в борьбе с коррупцией стал препятствием для усилий Украины по выполнению требований в отношении долгосрочного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ), Луценко сказал, что он ожидает, что окончательный закон о создании антикоррупционного суда будет принят до летнего перерыва парламента. Парламент одобрил законопроект о создании антикоррупционного суда в марте. "Через шесть или восемь месяцев можно будет увидеть первые разбирательства", — сказал Луценко. Сторонники реформ и западные союзники Украины выдвинули требование о создании независимого суда для рассмотрения дел о коррупции, заявив, что это важно для усилий бывшей советской республики по закреплению верховенства закона и уменьшению уровня коррупции.
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