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В ЛНР заявили, что открывать новый КПП в районе Золотого небезопасно
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В ЛНР заявили, что открывать новый КПП в районе Золотого небезопасно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Открывать пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе небезопасно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
Ранее по решению украинских властей в Донбассе был введен пропускной режим. Въехать или выехать из ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через специальные пропускные пункты. При этом Киев прекратил работу большей части пунктов, на нескольких оставшихся скапливаются большие очереди. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, призывали Киев снять ее. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер.
"Кощунственно звучат слова Сергея Наева (глава Объединенных сил Украины Сергей Наев — ред.), прозвучавшие вчера на брифинге, о том, что они готовы открыть автомобильное сообщение на данном участке… это крайне небезопасно, поскольку там ведется активное минирование местности военнослужащими ВСУ", — заявил Марочко.
Он уточнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.
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