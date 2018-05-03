Крым — это Украина. Ворованное придется вернуть

Чтобы закрыть тему ностальгии по Крыму

Тезисно.

1. Интересно, что крымнаши забывают о том, что Крым перешел под юрисдикцию Украины не в 1991, а в 1954 году. Когда абсолютного большинства из бесноватых красавцев с триколорами еще на свете не было.

2. Крым не был «подарен» Украине «украинцем» Хрущевым. Хрущев — уроженец Курской губернии, передача Крыма под юрисдикцию УССР была достаточно сложным, технически проработанным процессом, о чем есть масса документов — передача не была «актом доброй воли» или подарком, это была обоснованная необходимость, связанная с огромными проблемами в водо и энергообеспчении Крыма, управления его природными ресурсами. Переселенцы, помещенные советской властью на место репрессированных коренных жителей, не владели приемами земледелия и не имели опыта жизни в условиях крымской степи и высокогорья. Крым надо было поднимать, а сделать это обходными путями не представлялось возможным. Решение было на уровне правительства и ЦК, а легенду про пьяного Хрущева, подарившего Крым землякам, придумали позже.

То, что передача Крыма была осуществлена с помпой и к дате — так это в традициях власти. А подарок отхаркивали бюджетом республики много лет.

3. Крым при Украине был автономией. Выбирал себе мирно красную нечисть, не платил налоги в нужном объеме, прекрасно чувствовал себя на государственной дотации. Украинизацией и не пахло — делили землю, грабили награбленное, братались с Лужковым, обслуживали флот будущих оккупантов.

4. Украина ничего себе не забирала в 1991. С 1954 года Крым в ее составе. В 1991 году были подтверждены договоренности по флоту, не более. И эти договоренности Украина соблюдала.

5. Народ Крыма в нынешнем звучании — это новая интерпретация названия военных пенсионеров ВМФ РФ и постсоветского, простите, красного быдла, которое из-за халатности украинских властей сохранилось там, как заповеднике.

6. Аннексия Крыма — уникальное явление в политической жизни человечества. Очень давно ни одна распоясавшаяся сволочь ничего подобного себе не позволяла. Попытки представить аннексией объединение Германий или образование Косово — это даже не натягивание совы на глобус. В первом случае это освобождение территории Германии от советских оккупационных войск и объединение народа. Во втором — спасение косовских албанцев от сербского геноцида и прекращение войны на территории бывшей Югославии, развязанной пророссийским режимом мерзавца Милошевича.

И за аннексию территории соседнего государства, за это уникальное скотство, российской режим ответит в полной мере. Какие бы оправдания ватники себе не подыскивали.

7. Мнение коллоборантов, по поводу законности оккупации чужой территории их хозяевами, не учитывается. Мнение самих оккупантов — тем более.

8. Помните Судеты! Весьма поучительная история.

9. Крым — это Украина, малята. Ворованное придется вернуть. По добру или не по добру, а придется. Спросите у Адольфа Алоизовича, он точно знает.