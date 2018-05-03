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Приднепровская ТЭС на Украине остановлена из-за аварии
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Приднепровская ТЭС на Украине остановлена из-за аварии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Приднепровская ТЭС в украинском городе Днепр остановила работу из-за аварии на седьмом энергоблоке, сообщила пресс-служба энергокомпания ДТЭК.
«Сегодня около 08.00 (совпадает с мск) жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина — повреждение трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийной остановки блока… В результате аварийной ситуации станция временно остановлена», — передает РИА «Новости» сообщение компании.
Там сообщили также, что пострадавших в результате инцидента нет, ведутся восстановительные работы. Мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме Украины компенсирует четвертый энергоблок ДТЭК Запорожской ТЭС.
Напомним, в июле 2017 года возобновили работу две ТЭС холдинга Рината Ахметова ДТЭК — Приднепровская и Криворожская, которые из-за нехватки антрацита не работали с начала апреля.
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