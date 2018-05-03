Молдавия выразила интерес к сотрудничеству с ЕС в интеграции рынка газа

БРЮССЕЛЬ , 3 мая — РИА Новости Молдавия заявила на переговорах с ЕС в Брюсселе о необходимости продолжать сотрудничество для постепенной интеграции рынка газа во внутренний энергетический рынок ЕС, говорится в распространенном в четверг заявлении по итогам Совета ассоциации.

"Молдавия подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в развитии рынков электроэнергии и газа и их постепенной интеграции во внутренний энергетический рынок ЕС на основе новых соединений", — говорится в сообщении.