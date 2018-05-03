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Молдавия выразила интерес к сотрудничеству с ЕС в интеграции рынка газа
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Молдавия выразила интерес к сотрудничеству с ЕС в интеграции рынка газа 

РИА Новости 30 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Молдавия заявила на переговорах с ЕС в Брюсселе о необходимости продолжать сотрудничество для постепенной интеграции рынка газа во внутренний энергетический рынок ЕС, говорится в распространенном в четверг заявлении по итогам Совета ассоциации.
"Молдавия подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в развитии рынков электроэнергии и газа и их постепенной интеграции во внутренний энергетический рынок ЕС на основе новых соединений", — говорится в сообщении.
В марте президент Молдавии Игорь Додон, комментируя обращение спикеров парламентов Молдавии, Украины, Литвы, Латвии и Польши по поводу газопровода «Северный поток-2», заявил, что фактором дестабилизации является не газопровод, а расширение НАТО.
По его словам, сейчас Молдавия получает газ от "Газпрома" и напрямую зависит от транзита через Украину, и если в перспективе сможет получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, то для республики «это минимизация рисков и укрепление энергетической безопасности».
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