В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК , 3 мая — РИА Новости . Мирный житель получил контузию в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Еленовка в пригороде Донецка, заявил в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращению огня.

"Вчера, 2 мая, обстрелу со стороны ВСУ подвергся населенный пункт Еленовка, в результате чего контузию получила мирная жительница 1962 года рождения", — заявил представитель ведомства журналистам.

Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрела был поврежден многоквартирный дом.