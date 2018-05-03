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В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле со стороны силовиков
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В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле со стороны силовиков 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Мирный житель получил контузию в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Еленовка в пригороде Донецка, заявил в четверг представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращению огня.
"Вчера, 2 мая, обстрелу со стороны ВСУ подвергся населенный пункт Еленовка, в результате чего контузию получила мирная жительница 1962 года рождения", — заявил представитель ведомства журналистам.
Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрела был поврежден многоквартирный дом.
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