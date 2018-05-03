Украинские власти хотят переименовать две области в рамках декоммунизации

Ранее депутаты внесли в Верховную раду Украины проект закона, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. Вятрович ранее заявлял о необходимости переименовать и Кировоградскую область.

"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — заявил Вятрович.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.