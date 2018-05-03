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Украинские власти хотят переименовать две области в рамках декоммунизации
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Украинские власти хотят переименовать две области в рамках декоммунизации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украинские власти намерены переименовать две области, для этого необходимо внести изменения в конституцию, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью интернет-изданию «Обозреватель», опубликованном в четверг.
Ранее депутаты внесли в Верховную раду Украины проект закона, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую. Вятрович ранее заявлял о необходимости переименовать и Кировоградскую область.
"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — заявил Вятрович.
В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.
После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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