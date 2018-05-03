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В Молдавии рассчитывают на активность ЕС в приднестровском урегулировании
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В Молдавии рассчитывают на активность ЕС в приднестровском урегулировании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Кишинев рассчитывает на активное участие ЕС в приднестровском урегулировании, заявил в четверг в Брюсселе премьер Молдавии Павел Филип.
"Что касается приднестровской проблемы, мы продолжаем рассчитывать на активную роль ЕС, благодарим за оказанную поддержку в переговорах, это позволяет нам восстановить доверие в этом процессе", — сказал он на совместной с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации. Его выступление переводилось на несколько рабочих языков ЕС.
ЕС, со своей стороны, подтвердил готовность оказывать поддержку приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в координации с международными партнерами.
"Совет ассоциации приветствовал обнадеживающий прогресс, достигнутый в рамках процесса «5+2» в 2017 году во время австрийского председательства в ОБСЕ, и настоятельно призвал все вовлеченные стороны развивать этот уровень взаимодействия во время итальянского председательства в ОБСЕ и далее", — говорится в распространенном по итогам переговоров заявлении.
Формат «5+2» включает Молдавию, Приднестровье, ОБСЕ, Россию, Украину и наблюдателей от США и ЕС.
"ЕС отметил важность добросовестного выполнения соглашений, достигнутых в прошлом году, призвал Молдавию разработать общее внутреннее видение процесса урегулирования и подтвердил готовность ЕС оказывать помощь и поддержку в координации со всеми соответствующими международными партнерами", — указано в заявлении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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