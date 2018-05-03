Как жили на Западной Украине при СССР

До 40-х годов практически вся территория Западной Украины принадлежала Польше Румынии . В период с 1921 по 1939 годы в состав «панской» Польши входили такие области: Львовская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская, Волынская. В этот период на западе Украины были сильно развит польский и румынский шовинизм, подавлялась украинская культура, было очень мало украинских школ (на 2000 польских всего 640 украинских). За акции протеста польские власти неоднократно устраивали массовый террор с арестами, конфискацией имущества и расстрелами, особенно хорошо запомнившийся украинским жителям Восточной Галиции.

Жизнь в Союзе

В 1939-1940 годах все западные территории современной Украины были присоединены к Советскому Союзу. За 20 лет УССР в целом вышла на достойный уровень развития и превратилась в мощную индустриальную республику. Например, прекрасно развита была металлургия. В конце 50-х УССРопережала США и абсолютно все страны Европы по выплавке чугуна. В республике было построено более десятка электростанций. В итоге Украина производила почти 18% всей электроэнергии СССР.

Развивалось также сельское хозяйство, химическая и машиностроительная промышленности. В отношении развития экономики вхождение в состав Советского Союза имело позитивные последствия. Положительно воспринималась советской властью и национальная самоидентификация украинской нации. В СССР очень пропагандировалась дружба разных народов, в том числе и украинского с русским.

Но были и минусы в таком сотрудничестве. Очень негативно повлиял на отношение населения Западной Украины к советской власти спровоцированный ею в 30-ые годы на остальных территориях УССРмассовый голод. При высоком уровне общего развития промышленности и хозяйства республики мощная, но не отрегулированная «машина» советской экономики у многих республик больше отбирала, чем давала.

Распределение богатств

Показатели ВВП в УССР в конце 80-х таковы: производство — $12,4 тысяч, потребление — $13,3 тысяч на душу населения. При этом во многих городах Западной Украины полки в магазинах были удручающе пусты, а такие «дефицитные» товары, как масло и шпроты, завозились чуть ли не раз в год. Относительно достойным уровнем жизни мог похвастаться только центр. На периферии все было в дефиците.

В это же время совсем рядом, буквально рукой подать, жила богатая Прибалтика (производство — $45,3, потребление — $86 на душу населения). Ее в Советском Союзе считали чем-то вроде «витрины», призванной показать, как хорошо живется на просторах «Великого и Могучего». Близкое соседство с этой зажиточной, почти европейской республикой вызывало зависть и недовольство советской властью у многих жителей Западной Украины. Эти чувства предпочитали скрывать от официальной власти, памятуя о прошлых репрессиях и жертвах.