Свищев: заявления министра спорта Украины Жданова демонстрируют его непрофессионализм

В марте Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России . Позднее Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.

"Заявления украинского министра спорта убедительно доказывают, что украинское правительство идет против воли своего собственного народа, желающего деэскалации напряжения между нашими странами, — сказал Свищев. — По сути, украинский министр своими высказываниями демонстрирует свой непрофессионализм. Ему спортсмены неоднократно заявляли, что неучастие в чемпионате Европы не дает гарантии отобраться на следующую Олимпиаду. Но он их просто не слышит и не хочет слышать".

"Киев может сколько угодно осуждать участие своих спортсменов в турнирах, проводящихся в России, и даже грозить им, — добавил Свищев. — Однако статистика утверждает, что с каждым годом все больше украинских команд приезжают в нашу страну. Также все больше украинских болельщиков, уставших от вранья госпропаганды на Украине, едут к нам. Спортсмены, которые приехали в Россию, — это настоящие патриоты своей страны, которые прославляют Украину, вопреки безумным заявлениям своих властей".

Чемпионат Европы проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая.