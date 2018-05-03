Взвыли: Украина жалуется на досмотр судов в Керченском проливе

Как заявили в пресс-службе ведомства, информация о досмотрах начала поступать с 30 апреля.

Грузии, Египта и "Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уж несколько случаев остановки РФ невоенных суден для их осмотра. Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в команде — граждане Турции Нигерии ), который следовал по маршруту Греция (Хиос) — Украина ( Мариуполь ). Судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным кораблем ФСБ РФ ", — рассказали в ведомстве.

Болгарии, Кроме того, добавили в пресс-службе, были задержаны и досмотрены теплоходы под флагами Израиля Мальты и Панамы. При этом никаких замечаний со стороны российских пограничников к членам экипажей не было.

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа на борту. Моряки стали фигурантами административных дел, а в отношении капитана возбудили уголовное дело ("нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), ему также предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Позже двое членов экипажа смогли покинуть Украину и вернуться в Крым, остальные пока остаются в заложниках у киевского режима.

Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). В то же время в МИД РФ предупредили отечественные судоходные компании о пиратстве на Украине из-за незаконных задержаний российских судов украинскими силовиками.

Недавно в Пограничном управление ФСБ России по Республике Крым сообщили, что будут пресекать браконьерскую деятельность в Черном и Азовском морях. При этом особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами РФ и Украины.