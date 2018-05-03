«За компанию с США Киев готов и повеситься»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел аналогичные США санкции в отношении российских компаний и граждан и продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО.

Отмечается, что новые санкции были введены в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской "агрессией" против Украины. Под новые ограничительные меры также попали лица, причастные к "информационной и киберагрессии", а также депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации

Новые санкции Соединенных Штатов были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков за "разнообразную злонамеренную деятельность России". В список вошли семь предпринимателей, 17 чиновников и 14 компаний.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что в присоединении Киева к антироссийским санкциям нет ничего удивительного.