Косачев: отказ Украины от СНГ — это отказ от цивилизованного развода

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Совбез поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

"СНГ — это не одна Россия , которой уже не знают, как еще насолить в Киеве, а множество государств, унифицировавших отношения друг с другом для удобства, прежде всего, граждан, бизнеса, транспорта, работы различных государственных служб. Если разорвать многосторонние соглашения, придется все это прописывать с каждым государством в отдельности", — написал Косачев в четверг на своей странице в Facebook.

Косачев также напомнил сказанные слова президента РФ Владимира Путина , что если в Европе страны Евросоюза совместно работали для объединения, то СНГ создавалось для цивилизованного развода после распада СССР. «Поэтому отказ Украины от СНГ — это отказ от цивилизованного развода в пользу нецивилизованного, что, впрочем, уже не удивляет в нынешней Украине», — отметил сенатор.

По его мнению, в последнее время большинство украинских инициатив, законопроектов и деклараций носит не практический, а символический характер. «И чем меньше реальных изменений к лучшему для простых людей, тем больше власть вбрасывает звонких решений, которые самих проблем не решают, но помогают отвлечь от них внимание», — подчеркнул Косачев. В качестве примеров сенатор назвал безвизовый режим с ЕС, акты Украины о «российской агрессии», закон о реинтеграции Донбасса, переименования городов и улиц, снос памятников, борьбу с советской символикой и российскими телепрограммами.

Украина выходит из СНГ с 2014 года

Сенатор также напомнил, что Украина выходит из Содружества еще с марта 2014 года. Тогда же власти страны приостановили председательство в СНГ и более не платили членские взносы.

"Однако считать, что Украина была вне СНГ, и, как говорят украинцы, не может выйти оттуда, куда не входила, некорректно. Украина является государством — основателем СНГ и государством — участником Содружества. Украина не ратифицировала Устав СНГ, а потому и не обрела статус члена Содружества (наряду с Туркменией ), но это не значит, что механизм СНГ не работал для Украины, причем с немалой выгодой для нее", — добавил Косачев.