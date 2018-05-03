Австрийским политикам из правящей коалиции запретили въезд на Украину

Киевские власти запретили въезд на Украину деятелям австрийской партии «Свобода», входящей в правящую коалицию. Парламентарии Ханс-Йорг Йеневайн, Аксель Кассеггер, вице-бургомистр города Линц Детлеф Виммер, а также экс-депутат и адвокат Йоханнес Хюбнер попали в «черный список» из-за посещения Ялтинского международного экономического форума, сообщает портал news.at.

Политики не побоялись инкриминируемого им «нарушения украинских законов» за визит в Крым . «Я хочу принимать участие в восстановлении утерянного доверия. Именно это и является целью моего посещения Ялты», — заявил Аксель Кассеггер. По его словам, экономика Австрии понесла значительные потери от экономических санкций, экспорт в Россию снизился на 35%.

Со своей стороны, Детлеф Виммер пояснил изданию Volksblatt, что запрет «совершенно конкретно» препятствует развитию партнерских связей австрийского Линца с украинским городом Запорожье . Местная администрация направила ему приглашение, однако украинское правительство «намерено сорвать поездку при помощи насилия и давления». В этой связи значительные ресурсы Линца будут перенаправлены на российское и китайское направление.

Под запрет на въезд на Украину попал также профсоюзный деятель Альфред Алмедер, который является представителем общественной организации «Комитет за мир на Украине». Он неоднократно посещал регионы на юго-востоке республики и доставлял гуманитарную помощь. По данным издания Kleine Zeitung, на Украину запрещен въезд в общей сложности шестнадцати австрийским политикам, общественным деятелям, политологам и сотрудникам гуманитарных организаций.