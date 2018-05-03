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Австрийским политикам из правящей коалиции запретили въезд на Украину
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Австрийским политикам из правящей коалиции запретили въезд на Украину 

Российская Газета 50 минут назад
Киевские власти запретили въезд на Украину деятелям австрийской партии «Свобода», входящей в правящую коалицию. Парламентарии Ханс-Йорг Йеневайн, Аксель Кассеггер, вице-бургомистр города Линц Детлеф Виммер, а также экс-депутат и адвокат Йоханнес Хюбнер попали в «черный список» из-за посещения Ялтинского международного экономического форума, сообщает портал news.at.
Политики не побоялись инкриминируемого им «нарушения украинских законов» за визит в Крым. «Я хочу принимать участие в восстановлении утерянного доверия. Именно это и является целью моего посещения Ялты», — заявил Аксель Кассеггер. По его словам, экономика Австрии понесла значительные потери от экономических санкций, экспорт в Россию снизился на 35%.
Со своей стороны, Детлеф Виммер пояснил изданию Volksblatt, что запрет «совершенно конкретно» препятствует развитию партнерских связей австрийского Линца с украинским городом Запорожье. Местная администрация направила ему приглашение, однако украинское правительство «намерено сорвать поездку при помощи насилия и давления». В этой связи значительные ресурсы Линца будут перенаправлены на российское и китайское направление.
Под запрет на въезд на Украину попал также профсоюзный деятель Альфред Алмедер, который является представителем общественной организации «Комитет за мир на Украине». Он неоднократно посещал регионы на юго-востоке республики и доставлял гуманитарную помощь. По данным издания Kleine Zeitung, на Украину запрещен въезд в общей сложности шестнадцати австрийским политикам, общественным деятелям, политологам и сотрудникам гуманитарных организаций.
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