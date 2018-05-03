В Киеве напомнили об ответственности за коммунистическую символику на 9 мая

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему, на Украине запрещена пропаганда коммунистической символики.

"Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности", — заявил Вятрович, отвечая на вопрос, как следует поступать с людьми, которые 9 мая могут выйти на улицы с коммунистической символикой.

В последние три года власти на Украине в рамках декоммунизации пытаются заменить старые советские традиции празднования Дня Победы на европейские. В частности, с 2015 года в стране 8 мая отмечается новый праздник — День памяти и примирения, посвященный чествованию памяти жертв войны. С помощью этого праздника Украина фактически присоединилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся 8 мая.

С 2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».