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Кремль готовит почву для крупной провокации и обвинений в адрес «диверсантов» из Украины.
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Кремль готовит почву для крупной провокации и обвинений в адрес «диверсантов» из Украины. 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Россия в собственном информационном пространстве нагнетает атмосферу страха и пытается показать, что «украинские диверсанты, шпионы и террористы действуют повсюду», пишет Рolityka.pl. До сих пор было несколько волн арестов «украинских шпионов». Самые громкие из них — это задержание Романа Сущенко и Юрия Солошенко. Помимо «шпионов» россияне хватают и украинских «диверсантов». Среди них Алексей Сизонович, 61-летний пенсионер из Донбасса, которого насильно вывезли в Россию. Его обвинили в «подготовке терактов на территории Российской Федерации» и осудили на 12 лет тюрьмы. «Диверсантами», действовавшими в Крыму, были признаны Евгений Панов, Андрей Захтей, а также военный аналитик и бывший редактор журнала «Черноморская безопасность» Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарабов (российские спецслужбы считают их «членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины» — прим. ред.).
Русские жестоко и демонстративно обращаются с украинцами, которые публично отрицают законность присоединения Крыма, пишет издание. Таким образом в России хотят показать, что их органы являются эффективными, а любое сопротивление лишено смысла. Это, прежде всего, случаи режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко. Им были предъявлены обвинения в «создании террористической группы». Они осуждены, соответственно, на 20 и 10 лет тюрьмы. Всем принудительно присвоили российское гражданство.
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