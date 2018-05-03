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В Госдепе требуют от России выпустить на свободу крымчанина Балуха, осужденного после вывешивания на своем доме украинского флага
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В Госдепе требуют от России выпустить на свободу крымчанина Балуха, осужденного после вывешивания на своем доме украинского флага 

Newsru.com 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
Официальный представитель Госдупертамента США Хизер Нойерт призвала российские власти освободить
Владимира Балуха, который уже около полутора месяцев голодает в крымском СИЗО. Жителя полуострова в августе 2017 года приговорили к трем годам и семи месяцам колонии за хранение боеприпасов, но правозащитники полагают, что дело в его отношении могло быть сфабриковано. Следствие занялось им после того, как он вывесил на своем доме украинский флаг.
"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", — написала Нойерт 3 мая.
Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care.
— Heather Nauert (@statedeptspox) May 2, 2018
30 апреля сайт
"Крым. Реалии"
со ссылкой на заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщал, что Балух на тот момент держал голодовку уже 43 дня и не собирался ее прекращать. Объявил ее он 19 марта, когда суд приговорил его к содержанию под стражей до 19 июня 2018 года по второму делу против активиста. Дело возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. Это (второе) уголовное дело в отношении Балуха завели 22 августа 2017 года, напоминает
Investigator.org.ua. Активист содержится в Симферопольском СИЗО.
Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку, затем 22 народных депутата Украины подписали обращение к нему с той же просьбой, сообщает
"Украинская правда"
Изначально полицейские наведались к Владимиру Балуху в ноябре 2016 года вскоре после того, как активист
вывесил
на своем доме в селе Раздольное украинский флаг, а затем и табличку с новым названием адреса — «Улица героев Небесной сотни, 18». Тогда, по словам Балуха, правоохранитель потребовал снять табличку с упоминанием погибших во время
Евромайдана
и пригрозил преследованием.
Владимира Балуха задержали в декабре 2016 года. В августе 2017 года Раздольненский районный суд Крыма назначил ему три года и семь месяцев колонии общего режима, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Правозащитники полагают, что дело в отношении активиста могло быть сфабриковано.
За свою проукраинскую позицию Владимир Балух ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Правозащитный цент "Мемориал" в октябре 2017 года
включил
активиста в список политзаключенных.
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