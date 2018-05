В Госдепе требуют от России выпустить на свободу крымчанина Балуха, осужденного после вывешивания на своем доме украинского флага

Официальный представитель Госдупертамента США Хизер Нойерт призвала российские власти освободить

Владимира Балуха, который уже около полутора месяцев голодает в крымском СИЗО . Жителя полуострова в августе 2017 года приговорили к трем годам и семи месяцам колонии за хранение боеприпасов, но правозащитники полагают, что дело в его отношении могло быть сфабриковано. Следствие занялось им после того, как он вывесил на своем доме украинский флаг.

"Российская оккупационная власть в Крыму должна освободить политического заключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня. Неприемлемо, что Россия сажает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывает ему в медицинском обслуживании", — написала Нойерт 3 мая.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care.

— Heather Nauert (@statedeptspox) May 2, 2018

30 апреля сайт

"Крым. Реалии"

со ссылкой на заместителя председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщал, что Балух на тот момент держал голодовку уже 43 дня и не собирался ее прекращать. Объявил ее он 19 марта, когда суд приговорил его к содержанию под стражей до 19 июня 2018 года по второму делу против активиста. Дело возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко , который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. Это (второе) уголовное дело в отношении Балуха завели 22 августа 2017 года, напоминает

Investigator.org.ua. Активист содержится в Симферопольском СИЗО.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку, затем 22 народных депутата Украины подписали обращение к нему с той же просьбой, сообщает

Изначально полицейские наведались к Владимиру Балуху в ноябре 2016 года вскоре после того, как активист

вывесил

на своем доме в селе Раздольное украинский флаг, а затем и табличку с новым названием адреса — «Улица героев Небесной сотни, 18». Тогда, по словам Балуха, правоохранитель потребовал снять табличку с упоминанием погибших во время

Евромайдана

и пригрозил преследованием.

Владимира Балуха задержали в декабре 2016 года. В августе 2017 года Раздольненский районный суд Крыма назначил ему три года и семь месяцев колонии общего режима, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Правозащитники полагают, что дело в отношении активиста могло быть сфабриковано.

За свою проукраинскую позицию Владимир Балух ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности. Правозащитный цент "Мемориал" в октябре 2017 года

включил

активиста в список политзаключенных.